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Erdoğan’dan butona basmayan milletvekiline fırça: Tuba ne seyrediyorsun?

Erdoğan, temel atma töreninde zamanında butona basmayan AKP Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal’ı canlı yayında azarladı.

Güncel
  • 10.08.2023 16:55
  • Giriş: 10.08.2023 16:55
  • Güncelleme: 10.08.2023 17:57
Kaynak: Haber Merkezi
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Erdoğan’dan butona basmayan milletvekiline fırça: Tuba ne seyrediyorsun?

Depremin yıktığı Kahramanmaraş’ta ‘kentsel dönüşüm temel atma töreni’ gerçekleştirildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıldığı törende ilginç bir an yaşandı.

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, temel atma töreni sırasında zamanında butona basmaması nedeniyle Erdoğan’dan azar işitti.

Erdoğan, Köksal’a sinirlenerek, “Tuba ne seyrediyorsun, butona bas” diye seslendi.

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