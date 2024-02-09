Erdoğan’dan seçim öncesi ‘Menzil’ takviyesi

Haber Merkezi

Adıyaman'da yerel seçimlere ilişkin temaslarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ölen Menzil şeyhi Abdülbaki Elhüseyni'nin torunlarından Muhammed Rağıp Elhüseyni ile görüştü. Şanlıurfa'nın ardından dün Adıyaman'da programına devam eden Erdoğan burada yerel seçimlerde yarışacak adaylarını tanıttı. Aday tanıtımında yaptığı konuşmada muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Biz kendimizle yarışırız. Muhalefet gibi laf üstüne laf koymanın derdinde değiliz." dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre Erdoğan, konuşmasının ardından koruma ordusuyla Adıyaman'da temaslarına devam ederek, Adıyaman'da adeta özerk yönetim kuran Menzil tarikatının ileri gelenleriyle de görüştü. Ölen Menzil şeyhi Abdülbaki Elhüseyni'nin torunlarından Muhammed Rağıp Elhüseyni, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda abisi Muhammet Yakup Elhüseyni'nin Erdoğan'la tokalaştığı fotoğrafı paylaştı. Devlet kadrolarında hızla örgütlenen Menzil tarikatı aynı zamanda sıkı bir Cumhur ittifakı destekçisi.

Muhammed Rağıp Elhüseyni ve Muhammet Yakup Elhüseyni Menzil tarikatında miras kavgasına giren kardeşlerden en büyüğü olan Muhammet Saki Elhüseyni'nin oğlu.