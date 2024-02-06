Menzil şeyhi Avrupa’da şov yapmaktan korktu: "Havalimanına gelmeyin, sokaklarda sessiz olun"

Menzil Cemaati’nin liderlerinden Muhammed Saki Elhüseyni'nin, 9-19 Şubat tarihleri arasında çıkacağı Avrupa turu öncesi cemaat mensuplarından "karşılama yapmamaları" ve "sokaklarda sessiz olmalarını" istedi. Cemaat, Türkiye’de sık sık çakarlı araçların yer aldığı onlarca araçlık konvoylarla gündem oluyor.

İsmail ARI

Türkiye’de çakarlı araçların yer aldığı onlarca araçlık konvoylar ve havalimanlarındaki kitlesel karşılamaları ile gündem olan Menzil Cemaati, Avrupa’da ise farklı bir tutum sergiliyor.

Menzil Cemaati’nin liderlerinden Muhammed Saki Elhüseyni, 9-19 Şubat tarihleri arasında Avrupa turuna çıkacak. Cemaat mensuplarına gönderilen bilgi notunda, "Avrupa’daki havalimanlarına karşılamaya gelinmemesi, sokaklarda sessiz olunması" istendi.

"ŞİKÂYETTE BULUNABİLİRLER"

Cemaat mensuplarına gönderilen uyarı metninde şunlar sıralandı:

"Malumunuz üzere 09-19 Şubat tarihleri arasında Sultanımızın Avrupa’ya teşrifleri olacaktır. Bu konuda sizlerden bazı ricalarımız olacaktır.

• Havalimanında karşılamaya kesinlikle müsaade yoktur. Bu konuda ısrarcı olmayıp kasrevi tekkesinde ziyaretlere yönelmemiz lazım. Bu büyüğümüzün emridir.

• Kasrevi tekkesine gelirken park imkânı kısıtlı olmasından dolayı, mümkün mertebe ayrı değil toplu şekilde tek araçla gelmeye gayret edelim.

• Kasrevi tekkesi etrafında araçları park ederken ceza almamanız için trafik kurallarına uygun park edilmesi gerekmektedir.

• Kasrevi tekkesi etrafında yaşayan insanları rahatsız edecek şekilde sokaklarda sesli konuşmamaya dikkat etmemiz lazım. Aksi durumda orada yaşayan insanlar şikâyette bulunup ziyaret programını sıkıntıya sokabilir.

• Görevli kardeşlerimizin uyarılarına azami şekilde uyalım. Kendilerine yardımcı olalım. Bu kriterlere uymamız ziyaretlerimiz açısından önem arz etmektedir."