Erdoğan’ı korumaya bir milyar TL ödendi

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı için geçen yıl tam bir milyar 77 milyon 543 bin TL harcandı. Bu tutar, 107 bin 754 emeklinin aldığı bir aylık maaşa denk.

Uğur ŞAHİN

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nın harcamaları katlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı için geçen yıl tam bir milyar 77 milyon 543 bin TL harcandı. Bu tutar, 63 bin 377 kişinin aldığı aylık asgari ücrete eşit. Yine bu tutar, en düşük emekli maaşı olan aylık 10 bin TL’yi alan 107 bin 754 kişinin maaşına eşit. Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı için 2023’te her gün 2 milyon 952 bin TL harcanmış oldu. Başkanlık için bir önceki yıl yapılan toplam ödeme, 526 milyon TL olarak kayıtlara geçmişti.

HEPSİNİ GEÇTİ

Geçen yılın tamamında Meclis yerleşkesinin güvenliğini sağlayan TBMM Koruma Daire Başkanlığı 335 milyon 21 bin TL, suçla mücadele eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı 425 milyon 552 bin TL, uyuşturucuyla mücadele için kurulan Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ise 364 milyon 19 bin TL harcamaya imza attı. Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, harcamalarıyla aralarında Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın da bulunduğu 27 daire başkanlığını geride bıraktı. Erdoğan’ın koruma ordusu ise sık sık eleştirilere konu oluyor. Erdoğan’ın ziyaret ettiği kentlerde trafiği durma noktasına getirilen yüzlerce araçlık konvoyuna ilişkin görüntüler, kamuoyunun tepkisini çekiyor.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, sadece Erdoğan’ın değil, aile bireylerinin güvenliğinden de sorumlu. Başkanlık, Cumhurbaşkanlığı’na ait tüm yerleşkeler ve Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu her türlü binada güvenliği sağlamakla yükümlü. Bunun dışında Türkiye’ye konuk olarak gelen ülkelerin devlet başkanları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanların yakın koruma hizmeti de bu başkanlıkça sağlanıyor. Fakat kaç kişiden oluştuğu ve bünyesindeki araç sayısı yıllardır kamuoyuyla paylaşılmıyor.

SORULAR YANITSIZ

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi’ne kaç kişinin görev yaptığını ve koruma ekibinde bulunan araç sayısı yıllardır gizleniyor. Bu konuda muhalefet milletvekilleri soru önergeleri verse de “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde belirtilen ve Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görev alanına giren hususlar, herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşturmayacak şekilde, yeteri kadar koruma personeli, araç ve teçhizatla yerine getirilmektedir” yanıtı veriliyor.

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YILLARA GÖRE KORUMA HARCAMASI (TL)

• 2020: 263,1 milyon

• 2021: 306 milyon

• 2022: 526,1 milyon

• 2023: 1 milyar 77,5 milyon