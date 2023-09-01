Erdoğan’ın ‘45 yıllık dostu’ Latif Topbaş, tartışmalarla gündeme gelen BİM’in yönetim kurulu başkanlığını bıraktı

Geçtiğimiz yılın sonunda Rekabet Kurulu’nun verdiği cezalar, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hedef almasıyla gündeme gelen BİM’in yönetimi değişti. 10 sene önce Erdoğan için ‘35 yıllık dostum’ diyen Mustafa Latif Topbaş, yönetim kurulu başkanlığını bıraktı, şirkette CEO pozisyonu oluşturuldu.

HABER MERKEZİ

Uzun yıllar Erdoğan’a en yakın iş insanlarından biri olarak tanınan ve nakşibendiliğie bağlı Erenköy Cemaati’nde ağırlığı olan Mustafa Latif Topbaş, geçen sene Rekabet Kurulu’nun verdiği cezalar ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hedef almasıyla gündeme gelen BİM’in yönetim kurulu ve icra kurulu başkanlıkları görevlerinden ayrıldı.

KAP’a yapılan bildirimde, şirketin icra kurulunun lağvedilerek, 'Chief Executive Officer' (CEO) pozisyonunun kurulduğu da açıklandı. CEO olarak ise Haluk Dortluoğlu atandı.

GALİP AYKAÇ'A YENİ GÖREV

İcra Kurulu’nun lağvedilmesiyle buradaki görevi sona eren Galip Aykaç ise yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. Galip Aykaç, geçen sene iktidar ve MHP ile girdiği polemiklerle gündeme gelmişti.

MHP HEDEF ALMIŞTI

O dönem aynı zamanda Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı olan Aykaç, gıda fiyatlarının artmasıyla ilgili zincir marketlerin hedef alınmasına tepki göstermişti. Aykaç'ın açıklamasına, MHP'den hakarete varan bir karşılık gelmiş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda isim verip "Vatandaşın kanını emen asalaklar" diyerek Aykaç'ı hedef almıştı.

Murat Ülker'in sahibi olduğu Şok Marketler Yönetim Kurulu da yazılı açıklama yaparak, Birleşik Mağazalar AŞ’nin (BİM) İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç’ı Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı’ndan istifaya davet etmiş, istifa edene kadar toplantılara katılmayacağını bildirmişti.

ÇAKICI VE YILMAZ TEHDİT ETMİŞTİ

Suç örgütü liderliğinden tutuklandıktan sonra Bahçeli'nin çağrısının ardından Alaattin Çakıcı ile birlikte tahliye edilen Kürşad Yılmaz da Aykaç'a yönelik tehdit içerikli mesajlar paylaşmıştı. Aykaç ilerleyen süreçte Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı görevinden ayrılmıştı.

İktidarın ‘yüksek enflasyonun’ sorumlularından biri olarak gösterdiği zincir marketler arasında yer alan BİM’in kurucusu Latif Topbaş, 2014’te yaptığı bir konuşmada AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dostluklarının 35 yıl öncesine gittiğini söylemişti.