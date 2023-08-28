Erdoğan’ın başdanışmanından ‘vize krizi’ açıklaması: 'Yakında hissedilir'

Son dönemde AB ülkeleriyle büyüyerek devam eden vize krizine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, “Onlar da birtakım hazırlıklar içinde, ümit ediyorum ki yakın zamanda hissedilmeye başlanacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, katıldığı bir canlı yayında Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki vize krizi ve tam üyeliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

NTV’de katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Kılıç, vize krizine ilişkin bazı adımların atılmaya başlandığını söyleyerek, "Bazı ülkeler birtakım hazırlıklar içinde, ümit ediyorum ki yakın zamanda hissedilmeye başlanacak" diye konuştu.

AB ile üyelik süreci müzakerelerinin ‘buzluktan çıkarıldığı’nı aktaran Kılıç, "Belki bazıları açısından, AB'ye tam üyelik müzakerecisi olan bir Türkiye olduğunu hatırlamak gerekiyordu, biz de bunu hatırlatıyoruz" ifadesini kullandı.

‘KARŞILIKLI GÖRÜŞÜYORUZ’

Kılıç, katıldığı canlı yayında konuya ilişkin şunları söyledi:

"Vize konusun ikiye ayırmamız gerekiyor. Vizelerin verilmesi konusundaki süreçte yaşanan aksaklık, ki bunun için bazı adımlar atılmaya başladı. Özellikle; Almanya, Fransa, İtalya gibi AB'nin büyük ülkeleri başı çekiyorlar. Konuların nerede takıldığıyla ilgili çalışmalar var.

Genel anlamda vizelerde yaşanan tıkanıklığın giderilmesiyle ilgili ciddi manada çalışmalar var. Burada bizim de gördüğümüz, diğer ülkelerin de gördüğü bazı bulgular var. Bu sürecin hızlanması ve rahatlaması için çalışıyoruz.

Covid sonrası sıkışma, yoğunluk yaşandı, bu sadece Türkiye ile ilgili olmadı. Vizeye tabi olan ülkelerde ciddi sıkıntılar vardı, bu yavaş yavaş gevşemeye başladı.

Ama bazı ülkelerle ilgili konuları bize rakamlarla, istatistikle açıklayamaz. Kimse buna inanmıyor artık. Bazı kesimler var ki, sanatçılar, avukatlar, farklı noktalarda devlete hizmet eden insanlar, öğrenciler, bunların doğru değerlendirilmesi gerekiyor. Gördüğüm, bazı ülkeler bunu anlamış vaziyette. Onlar da birtakım hazırlıklar içinde, ümit ediyorum ki yakın zamanda hissedilmeye başlanacaktır.

Vize liberalizasyonu ile ilgili bizim de atmamız gereken hukuki ve kanuni adımlar tabii, onları karşılıklı olarak görüşürüz.

AB'ye üyelik süreciyle ilgili olarak buzdolabında olan bir süreç var. Bunu bir buzluktan çıkaralım da bize düşen nedir, AB'ye düşen nedir, ne yapabiliriz bunların üzerinden çalışmaya başladık. AB'ye tam üyelik müzakerecisi olan bir Türkiye olduğunu hatırlamak gerekiyordu belki bazıları açısından, bunu hatırlatıyoruz. Son 3 - 4 yıldır nerede tıkanıldı, nasıl açabiliriz, bunun karşılıklı görüşülmesi gerekiyor. Karşılıklı olarak atılması gereken adımlar var."