Erdoğan’ın Bursa mitingine belediye personelinin katılımı zorunlu tutuldu: "İzinli olanlar dahil"

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarının açılış töreni adı altında gerçekleştireceği mitinge, belediye personelinin katılımı zorunlu tutuldu. Personele gönderilen mesajda, izinli olanlar dâhil tüm güvenlik personeli ve amirlerinin sivil kıyafetle hazırda bulunmasının ardından yapılacak yoklama sonrası mitinge gidileceği belirtildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa’da gerçekleştireceği mitinge büyükşehir belediyesinde görevli olan güvenlik personelleri ve amirlerinin katılımı zorunlu kılındı.

Tayyip Erdoğan, bugün AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarının açılış töreni için miting düzenleyecek.

Erdoğan’ın mitingi öncesi Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin WhatsApp gruplarında tüm güvenlik personeli ve amirlerinin mitinge katılımı zorunlu tutuldu.

Personele atılan mesajda, şöyle dendi:

"Duyuru; 28.03.2024 Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Büyükşehir Belediyemiz yatırımları açılış törenine Tüm Güvenlik personeli ve amirleri sivil kıyafetle katılacak (izinli olanlar dahil) olup 11.00'da Yeni Hizmet Binası C kapı önünde toplanılacak, yoklama alındıktan sonra alana hareket edilecektir."

CHP’Lİ VEKİLDEN TEPKİ

Konuya dair açıklama yapan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk personelin karşı karşıya bırakıldığı zorunlu katılıma tepki gösterdi.

Öztürk, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Bursa’ya gelecek ve yine şaşırmadığımız SMS’ler bize ulaştı. AK Parti’nin yönettiği Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe personellerinin aileleriyle birlikte meydanlarda olmaları gerektiği, izinli olanların da gelmesi ve sivil kıyafetlerle meydanları doldurması konusunda mesajları gönderdiler. Tabi ki biz şunun farkındayız, meydanı doldurmak gibi bir endişe içinde olan AK Parti her zaman olduğu gibi yine personellerini zorla meydanlara getirterek o meydanları doldurma derdinde ve gayreti içinde. Biz buradan tüm belediye çalışanı emekçilerimize de şu mesajı veriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni kazandığında asla böyle bir dayatma olmayacak. Her personelin ve çalışanın, doğal olarak her insanın siyasi görüşü emeğinin önüne geçemez. Emeğiyle işini düzgün yapan herkes bizim başımızın tacıdır ama AK Parti yine yapacağını yapıyor."