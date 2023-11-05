Erdoğan’ın Özgür Özel’i hedef alan sözlerine CHP’den yanıt: ‘Kabus dolu günler başlayacak’

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i hedef gösteren sözlerine yanıt verdi. Özçağdaş, "Tayyip Erdoğan için kabus dolu günler başlayacak" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanlığı’na seçilen Özgür Özel’i hedef aldığı Konuşmasına CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş’tan yanıt geldi.

Erdoğan, bugün Rize'de ‘toplu açılış’ adı altında yaptığı parti mitinginde, 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu döneminden sonra CHP'nin 8. Genel Başkanı olarak seçilen Özgür Özel'i hedef aldı.

"Bay bay Kemal kime 'bay bay' dedi? Edirne'deki terörist başı Demirtaş'a, Kavala'ya 'bay bay' dedi" sözlerini kullanan Erdoğan, "Kazanan zat da Demirtaş ve Kavala'ya selam verdi. Al birini vur diğerine. Bunların birbirinden farkı yok. Terör örgütleriyle beraber omuz omuza yürüdüler. 12-13 seçim kaybettin, hep onlarla beraberdin. Kazanan, sen de onlarla beraberdin" diye konuştu.

Erdoğan'a yanıt CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'tan geldi.

Halk TV canlı yayınında konuşan Özçağdaş, Erdoğan'a şöyle yanıt verdi:

"CHP'nin ideolojik politik hattını Tayyip Erdoğan'ın belirlemesi hakkı da haddi de değildir. CHP yurttaşları ne diyecekse onu söyler. Yurttaşlar da onun kararını verir. CHP'de en çok eleştirdiğimiz, 'aman ne derler?' siyasetinin bizi kilitlemesidir. Çok önemli fırsatlara rağmen, kazanmak için neredeyse her koşulun kaybetmemizin nedeni de budur.

CHP çok uzun yıllar önce 'ortanın solu' olduğunu, Sosyalist Enternasyonel'in bir parçası olduğuna karar vermiş bir partidir. CHP inadına 'barış', inadına 'kardeşlik' diyecektir. Erdoğan'ın zili zehirli bir dildir. Bizim o dille bir işimiz yok. Bizim hareket tarzımızı da Tayyip Erdoğan belirlemeyecektir. Tayyip Erdoğan için kabus dolu günler başlayacak. Bundan sonra kendisinin çizdiği ideolojik politik hattın içerisinde davranan bir CHP görmeyecek."