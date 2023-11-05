Erdoğan'dan CHP'deki genel başkan değişimine ilk yorum: Kılıçdaroğlu ve Özel'i hedef aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'deki genel başkan değişime ilişkin açıklamasında, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Erdoğan, "Al birini vur diğerine. Bunlar terör örgütleriyle omuz omuza yürüdüler" iddiasında bulundu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rize'deki toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan açıklamasında, "Milletimize bir söz vermiştik. Artık bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demiştik. Aradan geçen 21 yılın ardından artık bu ülkede hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını görmenin kıvancı içerisindeyiz. 5-10 sene önce buralar neydi? Şu anda ne olduğunu görüyorsunuz değil mi?" ifadelerini kullandı.

"Artık bu ülkede darbecilerin borusu ötmüyor, cuntacıların sesi çıkmıyor, kimse öz yurdunda garip muamelesi görmüyor" diyen Erdoğan, şunları söyledi: "Artık bu ülkede, doğmamış çocuğundan bir fani mertebesindeki yaşlısına kadar hiç kimse 'ne olacak halim' endişesi taşımıyor. Artık bu ülkede, kendini kimsesiz hisseden herkesin yanında olduğunu bildiği bir devleti, bir hükümeti var. Artık bu ülkede çalışmak, üretmek, kendini geliştirmek isteyen herkesin yolu açık."

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, "Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtarılması, Gazze'de dünyanın gözleri önünde işlenen katliamların durdurulması da bizim boynumuzun borcudur" dedi.

"Bu ahlaksız, vicdansız, alçakça katliamı yapanları destekleyenlerin yüzlerine suçlarını haykırmak tarihe karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir" diyen Erdoğan, "Gazze’deki kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve tek başlarına bırakmıyoruz, bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

CHP'DEKİ GENEL BAŞKAN DEĞİŞİMİ

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndan Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak genel başkan seçilmesine ilişkin konuşan Erdoğan, "Bay bay Kemal kime bay bay dedi? Edirne'deki teröristbaşı Demirtaş'a bay bay dedi, Kavala'ya bay bay dedi? Peki kongreyi kazanan zat (Özgür Özel) kime selam verdi. O da aynı şekilde Selahattin Demirtaş'a selam verdi, Kavala'ya selam verdi. Al birini vur diğerine. Bunların birbirinden farkı var mı? Bunlar terör örgütleriyle beraber, omuz omuza yürüdüler" diye konuştu.

Erdoğan, şunları söyledi: "Zannettiler ki terör örgütlerini yanımıza alırsak biz bu ülkede seçim kazanırız... 12-13 seçim kaybettin. Hep Onlarla beraberdin. Kazanan (Özgür Özel), sen de onlarla beraberdin."