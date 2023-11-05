CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda ikinci gün: Parti Meclisi üyeleri seçilecek

CHP'nin 38. Olağan Kurultay'da bugün Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçilecek. PM'ye adaylık için de 10 delegenin imzası gerekiyor. Her delege birden fazla aday için oy verebiliyor.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ikinci gününde devam ediyor.

"İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile yapılan 38. Olağan Kurultay'da bugün Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.

Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda PM seçimlerinin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Blok listede uzlaşma olmaması durumunda her aday "anahtar listesi"ni açıklayarak çarşaf listeden kendisine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak.

CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor.

MYK üyeleri, PM içinden atanırken milletvekili ve belediye başkanları listeleri de yine PM tarafından onaylanıyor.

CHP'de, PM'ye adaylık için de 10 delegenin imzası gerekiyor. Her delege birden fazla aday için oy verebiliyor.

OY KULLANMA KABİNLERİ YERLEŞTİRİLDİ

38. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için geri sayım başladı.

Ankara Spor Salonu'ndaki seçimler öncesi salona oy kullanma kabinleri yerleştirildi.

Öte yandan partililer salona gelmeye başladı.

ÖZGÜR ÖZEL GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

CHP'nin dün gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkan seçildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı.

Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı.

Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

Manisa Milletvekili ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün yapılan 38. Olağan Kurultay'da partinin 8. genel başkanı seçilmiş oldu.