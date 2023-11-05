İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e tebrik mesajı: Değişim sırası Türkiye'de
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanı olarak görev yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partinin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'i tebrik ederek, "Değişim sırası Türkiye'de" dedi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel genel başkan seçildi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı.
Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı.
Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.
"DEĞİŞİM SIRASI TÜRKİYE'DE"
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın Divan Başkanlığı'nı yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'i tebrik etti.
İmamoğlu, paylaşımında, "Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kongresi'nde Genel Başkan seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyor, kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Değişim sırası Türkiye'de" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kongresi'nde Genel Başkan seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyor, kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Değişim sırası Türkiye'de. pic.twitter.com/zYmNl0rRGA— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 5, 2023