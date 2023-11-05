Şamil Tayyar’dan Özgür Özel yorumu: Partisine ‘kifayetsiz muhterisler’ göndermesi

Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yarışarak CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel hakkında yorum yapan AKP’li Şamil Tayyar, “AK Parti’de ‘muhalefet dağıldı, İstanbul/Ankara başta olmak üzere her yerde kesin kazanırız’ diyerek partiyi arkadaş kulübüne çevirmek isteyen kifayetsiz muhterislerin işi biraz daha zorlaştı” dedi.

Partisinin son kongresinde MKYK listesinin dışında bırakılan eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Özgür Özel’in CHP Genel Başkanlığı’na seçilmesi ardından partisine gönderme yapan bir yorumda bulundu.

Tayyar, CHP Genel Başkanlığı görevine Özgür Özel’in seçilmesini “CHP delegesi, kurultayda toplumsal değişim talebini olumlu sonuçlandırdı” şeklinde değerlendirdi.

Tayyar, CHP’deki genel başkan değişiminin genel siyaseti etkileyeceğini ve yeni işbirliklerini tetikleyeceğini söyleyerek, “Ayrıca, AK Parti’de ‘muhalefet dağıldı, İstanbul/Ankara başta olmak üzere her yerde kesin kazanırız’ diyerek partiyi arkadaş kulübüne çevirmek isteyen kifayetsiz muhterislerin işi biraz daha zorlaştı” dedi.

CHP delegesi, kurultayda toplumsal değişim talebini olumlu sonuçlandırdı.



13 kez seçim kaybetmesine rağmen koltuğunda ısrar eden Kılıçdaroğlu’nu değiştirdi.



Öncelikle bir vatandaş olarak delegeleri kutluyorum.



Özel ve ekibi, bu güçlü desteği CHP ve Türkiye adına büyük bir… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) November 5, 2023

CHP delegesi, kurultayda toplumsal değişim talebini olumlu sonuçlandırdı.

13 kez seçim kaybetmesine rağmen koltuğunda ısrar eden Kılıçdaroğlu’nu değiştirdi.

Öncelikle bir vatandaş olarak delegeleri kutluyorum.

Özel ve ekibi, bu güçlü desteği CHP ve Türkiye adına büyük bir sinerjiye dönüştürebilir mi göreceğiz ama partideki motivasyonun arttığı ortada.

Bu değişim genel siyaseti de etkileyecek, yeni siyasi işbirliklerini tetikleyecektir.

Ayrıca, AK Parti’de ‘muhalefet dağıldı, İstanbul/Ankara başta olmak üzere her yerde kesin kazanırız’ diyerek partiyi arkadaş kulübüne çevirmek isteyen kifayetsiz muhterislerin işi biraz daha zorlaştı.

Özetle…

Aslolan milletin iradesidir.

Vefa şahıslara değil ilkeleredir.

AKP’nin yeni MKYK’sine giremeyen Şamil Tayyar, “Üzgünüm, bir ekip, cehenneme giden yolu iyi niyet taşlarıyla döşüyor. Yozlaşmayı tetikleyen bu hizip, AK Parti’yi için için çürütüyor” demişti.