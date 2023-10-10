Şamil Tayyar’ın “AKP’yi ele geçiren hizip” açıklamasında kastettiği 3 isim kim?

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, AKP kongresinden izlenimlerini aktardığı yazısında, MKYK’de üstü çizilen Şamil Tayyar’ın bahsettiği “parti içindeki hizip”le ilgili edindiği kulisleri yazdı.

AKP’nin cumartesi günü yapılan 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde MKYK listesine alınmayan eski MYKY üyesi Şamil Tayyar’dan ‘hizip’ çıkışı geldi.

Gazeteci İsmail Saymaz kongreden izlenimlerini aktardığı yazısında, Tayyar’ın bahsettiği “parti içindeki hizip”le ilgili edindiği kulis bilgilerini aktardı.

“İktidarın siyaset mutfağında düdüklü tencere acı acı ötüyor” diyen Saymaz, “Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop'u tasfiye eden hizip kimlerden oluşuyor?” sorusunu gündeme getirdi.

Saymaz bugün yayımlanan "AK Parti’deki ‘hizip’ kimlerden oluşuyor?" başlıklı yazısında, Tayyar’ın “AKP içindeki hizip” açıklamasında hedef aldığı 3 ismi açıkladı.

Saymaz, bir AKP’li kaynağının Şamil Tayyar’ın söz konusu açıklamasında hedef aldığı isimlerin “Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin” olduğu söylediğini aktardı.

Saymaz'ın AKP kongresinden izlenimlerini aktardığı yazısının iligli bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Tayyar, AK Parti'yi ele geçiren bir hizbin varlığından söz edip ‘bu yoz aklın' Erdoğan sonrasına dair hesapları olduğunu savunuyor.



Acaba Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop'u tasfiye eden hizip kimlerden oluşuyor?



Duyduğum o ki…



Tayyar, şu üç kişiyi kastediyor:



Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin.



Bu üçlü AK Parti Gençlik Kolların'dan geliyor.



Kandemir, 2009 yılında İstanbul'da, Dağ da 2008'de İzmir'de gençlik kolları başkanlığı yaptı. Ankaralı Şahin ise aynı tarihlerde Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanıydı.



Kandemir, Teşkilat Başkanlığı'na kadar çıkarak, partide ikinci isim oldu.



Mahir Ünal'ın istifa etmesinden sonra Dağ, Tanıtım ve Medya Başkanlığı'na atandı.



Bir AK Partili kaynağım şu bilgileri veriyor:



“Bu ekip ilk olarak Mahir Ünal'ı yedi. Böylece Dağ'ı Tanıtım ve Medya'ya kaydırdılar. Burası paranın en çok harcandığı makamdır. Orayı ele geçirdiler.”



Kandemir'in 14 Mayıs'ta milletvekili listelerini belirlediği ve gençlik kollarından arkadaşlarını listelere koyduğu savunuluyor.



“BİNALİ YILDIRIM'I YEME KONGRESİ”



Kaynağım, ihtiyaç olmadığı halde olağanüstü kongreye gidildiğini savunarak, şöyle devam ediyor:



“Bizim olağanüstü kongreye gitmemizi gerektiren hiçbir neden yoktu. Yerel seçimden sonra yapabilirdik. Zaten yeni MKYK'nın bir yıllık ömrü var. Seneye olağan kongremizi yapacağız. Bunlar dediler ki, ‘Seçime giderken il-ilçe kongreleri teşkilatı bozar.' Aslında bu kongrenin yapılma sebebi, Binali beydir” dedi.



“Neden?” diye sordum.



Şöyle dedi:



“Yıldırım, genel başkan vekiliydi. Otorite tesis ediyor. Sonuçta bir güç odağı. Bunlar Binali Bey'i yediler.”



HEDEFTEKİ ADAM: ÖZHASEKİ



Bu ekibin yeni hedefinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki olduğunu savunuyor.



Şunları söylüyor:



“Önlerindeki tek engel Özhaseki'dir. Çünkü Özhaseki, arkadaşı Yusuf Ziya Yılmaz'ı Yerel Yönetimler Başkanı yaptı. Muhtemelen yerel seçimi Özhaseki götürecek. Onu nasıl tasfiye edecekler, bilemiyorum. Hazırlıkları vardır.” Ali İhsan Yavuz, Seçim İşleri Başkanı olduğu halde milletvekili listesini Kandemir'in hazırladığını kaydediyor. Yavuz'un etkisizleştirildiğini belirterek, “Onu dolaylı olarak tasfiye ettiler” diyor.



“Bu grubun hedefi ne?” diye sordum.



Şu yanıtı verdi:



“Bunlar arkadaş grubu. Parti içi iktidarı ele geçirecekler. Fakat halk nezdinde karşılıkları yok. Bu kongreyle güçlerini pekiştirdiler.” "