Eris virüsü nedir? Eris virüsü nasıl bulaşır? Eris virüsü belirtileri nedir?

Covid-19'un yeni varyantlarından biri olan eris virüsünün tespit edilmesinin ardından yurttaşlar eris virüsü nedir ve eris vürüsü nasıl bulaşır sorularını araştırmaya başladı. Eris virüsünün Türkiye'de görülüp görülmediği bir merak konusuyken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Peki, Eris virüsü nedir? Eris virüse nasıl bulaşır? Eris virüsü belirtileri nedir? İşte ayrıntılar...

Covid-19 virüsünün yeni bir varyantı olarak tespit edilen Eris Virüsü dünyada eris virüsü nedir, nasıl bulaşır sorularını gündeme getirdi. İngiltere'de hızla yayıldığı bilim insanları tarafından tespit edilen bilimsel adı EG.5.1 olan covid-19 varyantlı eris virüsü için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dikkatli olunması gerektiği açıklamasını yaptı. Türkiye'de görülüp görülmediği merak konusu olan eris virüsü için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklamada bulundu. Peki, Eris virüsü nedir? Eris virüse nasıl bulaşır? Eris virüsü belirtileri nedir? İşte ayrıntılar...

Eris virüsü nedir?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından EG.5.1 tanımlaması yapılan Covid-19 varyantlı eris virüsü hastalık, yaz, kötü hava koşulları ve azalan bağışıklık nedeniyle hastaneye başvuruların artmasıyla tespit edildi ve tanılandı.

Eris virüsü nasıl bulaşır?

Eris virüsü Covid-19'un alt varyantı olduğu için bu virüsün de aynı yöntemler ile bulaştığı bilim insanları tarafından ifade edildi. Eris virüsü ile enfekte olmuş kişi hapşırdığında, öksürdüğünde veya konuştuğunda havaya damlacık taşınır. Bu damlacıkların solunması, göz ile temas etmesi ile virüs sağlıklı olan bireylere bulaşır.

Eris virüsü belirtileri nedir?

Eris virüsü belirtileri pandemiden alışık olunan Covid-19'un belirtileri ile aynıdır. Eris virüsü belirtileri şu şekilde:

Boğaz ağrısı

Burun akması

Burun tıkanıklığı

Hapşırma

Kuru öksürük

Baş ağrısı

Islak öksürük

Boğuk ses

Kas ağrıları

Değişik koku alma

Eris virüsü Türkiye'de görüldü mü?

Sağlık Bakanı Koca Eylül ayında yaptığı açıklamada "Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme. hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz eris varyantı referans laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız." ifadelerini kullandı.