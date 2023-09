Erkan Baş: Birden fazla sosyalist belediye kazanma iddiasıyla hareket edeceğiz

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, kahvaltılı toplantıda gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erkan Baş, yurttaşlardaki üzgünlüğün yerini umuda bırakmaya başladığını söyledi. Kendilerine oy veren hiçbir seçmenin pişman olmadığını savunan Baş, yerel seçim hedefleri ve Can Atalay'ın durumu hakkında da konuştu.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul Taksim’deki bir otelde gazetecilerle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Baş’a TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün ile Halkla İlişkiler ve Basından Sorumlu Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi İzel Sezer eşlik etti.

Mayıs ayındaki seçim sonuçları nedeniyle hem yurttaşların hem de kendilerinin üzgün olduğunu aktaran Erkan Baş, "Zaman geçtikçe bu üzgünlük, yerini daha fazla öfkeye ve onunla birleşen bir umuda çeviriyor. Bunu da açık yüreklilikle paylaşabilirim" dedi.

"BİZE OY VERİP PİŞMAN OLAN KİMSE YOK"

Kendilerine oy verdiği için hiçbir seçmenin pişman olmadığını savunan Baş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye İşçi Partisi’ne oy vermiş ve şu ana kadar karşılaştığımız pişman olmuş tek yurttaş yok fakat tersi çok var. Seçim dönemindeki o abluka nedeniyle acaba Türkiye İşçi Partisi’ne vereceğimiz oy etkili olmaz mı diye düşünüp son dakikada belki vazgeçen ya da düşünen ama yeterince kendisine buna ikna edemeyen pek çok yurttaşın ‘Keşke size vermiş olsaydık’ pişmanlığını da duyuyoruz. Onlara da kızgın değiliz."

"ALDIĞIMIZ OY, HEDEFLEDİĞİMİZE OLDUKÇA YAKIN"

TİP'in 51 bölgede seçime girdiğini hatırlatan ve 87 ilde girmeleri halinde farklı bir sonuç elde etme ihtimallerini de vurgulayan Erkan Baş, aldıkları oy oranının hedeflediklerine oldukça yakın olduğunu söyledi.

Yaklaşık 6 ay sonra yapılacak yerel seçimlerdeki hedeflerinden de bahseden Erkan Baş, bazı belediyeleri AKP'den alabileceklerini öne sürerken "Türkiye’de ilk defa bir seçimde birden fazla sosyalist belediye kazanma iddiasıyla hareket edeceğiz" dedi.

"BİZ O MECLİS'E GİTMEYİZ"

Milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen tahliye edilmeyen Gezi tutuklusu Can Atalay'ın durumundan da bahseden Erkan Baş, "Can Atalay’ı cezaevinden çıkartmamız ve Can’ın oradaki görevlerine, sorumluluklarına odaklanması gerekiyor" derken TBMM 1 Ekim'de açıldığında Can Atalay'ın hâlâ cezaevinde olması durumunda Meclis'e gitmeyeceklerini söyledi:

"1 Ekim’e kadar Anayasa Mahkemesi’nin kararını vermesini bekliyoruz. 1 Ekim’de Meclis yeniden açıldığında eğer Can tahliye edilmemiş olursa biz o Meclis’e gitmeyiz. Biz o gün Hatay halkının yanına gideriz. Deriz ki Meclis’in yeni yasama dönemi başlıyor, sizin milletvekiliniz cezaevinde haksız hukuksuz bir biçimde esir tutuluyor. Orada Hatay halkı bize ne görev verirse biz onu yaparız. ‘Burada oturun’ derlerse onlarla birlikte orada otururuz. ‘Yürüyelim Ankara’ya’ derlerse başlarız Ankara’ya kadar yürümeye. Can’ı çıkartana kadar da asla sesimizi kesmeyiz. Bu konunun unutulmasına, üzerinin kapatılmasına, alışılmasına izin vermeyiz."