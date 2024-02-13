Erkan Baş: "Bu madenle ilgili partimizin yaptığı suç duyurusuna takipsizlik verdiler, buna kader diyebilir miyiz?"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "2022 yılının Temmuz ayında bu madenle ilgili partimizin yaptığı suç duyurusuna takipsizlik verdiler; üstüne bu şirketin maden kapasitesini arttırıp 209 milyon TL vergi borcunu da sildiler. Şimdi buna kader ya da kaza diyebilir miyiz? Oysa bu facianın sorumluları olarak patronları ve onların hizmetkarı siyasetçileri saymalıyız" açıklamasını yaptı.

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ANKA

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, toprak kayması yaşanan İliç'teki altın madeniyle ilgili TİP'in 2022 yılında yaptığı suç duyurusunda bulunduğunu ancak takipsizlik kararı verildiğini hatırlattı. Baş, X hesabından şu açıklamayı yaptı: "Erzincan’daki göçükte herhangi bir can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum. Ayrıca dikkatinizi çekmek istiyorum: 2022 yılının Temmuz ayında bu madenle ilgili partimizin yaptığı suç duyurusuna takipsizlik verdiler; üstüne bu şirketin maden kapasitesini arttırıp 209 milyon TL vergi borcunu da sildiler. Şimdi buna kader ya da kaza diyebilir miyiz? Oysa bu facianın sorumluları olarak patronları ve onların hizmetkarı siyasetçileri saymalıyız. İhmallerin ve sorumluların takipçisi olacak, bu suçta parmağı olan herkesle hesaplaşacağız!" Erkan Baş'tan 'Barış Atay' iddiasına yalanlama Sarıgül: "Bu maden sahasının bölge için büyük risklere yol açabileceğini hep söyledik"