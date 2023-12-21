Erkan Baş: CHP sağcı adaylar dayatırsa kendi adaylarımızla seçime gireriz

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin yerel seçim stratejisi hakkında konuştu. Baş, CHP'nin sağcı aday dayatması halinde bütün şehirlerde kendi adaylarını göstereceklerini söyledi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin yaklaşık 3 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde nasıl bir yol izleyeceğini açıkladı.

TV100 yazarı Barış Yarkadaş, bugünkü yazısında Erkan Baş ile yaptığı görüşmenin detaylarını yazdı.

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Baş, yerel seçimlerde Emek ve Özgürlük İttifakı ile birlikte hareket edebileceklerini ve bu sürecin yıl sonuna doğru tamamlanacağını söyledi.

Baş, Yarkadaş'ın "Birçok yerde aday çıkardığınız takdirde CHP yönetimi ve seçmeni sizi kaybettiren parti olarak eleştirebilir" sözleri üzerine ise şu açıklamaları yaptı:

"Biz kaybettiren parti olmak istemiyoruz. Ancak bizden beklentisi olan partilerin de buna göre aynı sorumlulukla hareket etmesi gerekiyor. Eğer önümüze sağcı adaylar getirilir ve ‘Seçim sadece bu isimlerle kazanılır’ denirse ve bu bize dayatılırsa biz de o halde Türkiye’nin her yerinde kendi adaylarımızla seçime gireriz."