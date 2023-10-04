Erkan Baş 'Özgürlük Yürüyüşü'nün dördüncü gününde konuştu: İktidar, suç işleme özgürlüğü istiyor

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) tutuklu milletvekili Can Atalay için Hatay'dan başlattığı 'Özgürlük Yürüyüşü'nün 4. gününde partinin genel başkanı Erkan Baş, deprem öncesinde alınmayan tedbirlere dikkat çekerek "İktidar, suç işleme özgürlüğü istiyor" dedi.

Hatay'dan milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen tahliye edilmeyen, geçtiğimiz hafta ise Gezi Davası'nda aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Can Atalay için başlatılan 'Özgürlük Yürüyüşü'nde 4. güne girildi.

Yürüyüşün bugünkü konusu 'iktidarın deprem suçları' oldu. Her gün olduğu gibi yürüyüş öncesi açıklama yapan Erkan Baş, şunları söyledi:

"Biz özgürlük istiyoruz. Biz halk için özgürlük istiyoruz. Biz halkın özgürce, eşit, insanca yaşamasını istiyoruz. İktidar ise suç işleme özgürlüğü istiyor. Bir avuç yandaşını ihya etmek uğruna ülkeyi felakete sürükleme özgürlüğü istiyorlar. Halka karşı suç işlediler, suç işliyorlar. Bugün gündemimiz iktidarın deprem suçları. Herhangi bir partinin bırakın 20 yılı birkaç yıl bile yönettiği ülkede öncelik doğal olarak afetler olurdu, depremler olurdu. Çünkü bizim önceliğimiz kâr değil yaşam.”