Erkan Baş'tan Gökhan Zan açıklaması: Hatay'da bundan sonra ne olacak?

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin adaylıktan çektiği Gökhan Zan'a ilişkin açıklama yaptı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Baş, "Bundan sonra ne olacak" sorusuna da yanıt verdi.

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekmesine ilişkin tartışmalar sürerken, TİP Genel Başkanı Erkan Baş sürece ilişkin açıklama yaptı.

Zan'ın “Ben kazanamazsam geleceğimi düşünmek zorundayım” dediğini belirten Baş, "Bu bizim arkadaşlar için işin koptuğu nokta” dedi.

Sözcü Yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Erkan Baş'ın açıklamalarından bazı başlıklar şöyle:

"- Neden Zan’ın suç duyurusunun sonucunu beklemediniz?

Bizim açımızdan mesele şu: Bu adamla görüşme yapmış mı? Yapmış. Bu içerikte bir görüşme yapmasa bile adamla görüşmeler yapmış.

- Evet.

İki deprem suçlusu arasında, kire bulaşmayan, temiz bir siyaseti halka seçenek olarak sunmaya çalıştık. Böyle iddiaların ortaya çıkmış olması bize, şeffaflık ve temiz siyaset anlayışımıza uygun düşmedi. Bunu kendisine söyledik. Böyle yerlerde partimizin adının geçmesi tahammül edilecek bir şey değil.

- Kesin bir kanaate vardınız mı?

Konuşmaları dinlemedim. Ama konuşmalar Gökhan’a sorulduğunda, arada şöyle bir laf ediyor; “Ben kazanamazsam kendi geleceğimi düşünmek zorundayım.” Bu bizim arkadaşlar için işin koptuğu nokta. Başkaları için normal olan birtakım ilişkiler bizim için normal olmayabilir.

- Bunu TV yorumculuğu için mi diyor?

Olabilir, evet. Ben adaylığa girerken Lütfü Savaş ne der? AKP ne der? Adaylık Lütfü Savaş’a mı yarar? AKP’ye mi? Böyle hesaplar yapmam. Çizgimi güçlendirmeye çalışıyorum. Duruşu temsil etmeye çalışıyorum. Başkalarının hesaplarının parçası haline geldiğin andan itibaren, ister AKP ister Savaş olsun, kabul etmeyiz.

- Ne olacak bundan sonra?

Biz Zan’dan desteğimizi çektiğimizi açıkladık. Bundan sonra tek başına girecek. Ama onu da yapamaz, kimle yapacak? Böyle bir gücü yok. Yürütmesi zor."