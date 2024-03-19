Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı daha ortaya çıktı

Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ve adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar önerildiğine yönelik ilk ses kaydının ardından yeni bir kayıt daha ortaya çıktı. Kayıtta Gökhan Zan ile Turgay Kocakaya arasındaki konuşma yer alıyor. Görüşmede Zan, Kocakaya'yı 'ihanet'le suçlayıp Hatay'a çağırıyor. Gazeteci İsmail Saymaz, görüşmenin 10 Mart'tan önce yapıldığını belirterek, "Aslında Gökhan Zan kendisine atfedilen ses kayıtlarının varlığını biliyordu, 10 Mart'tan önce biliyordu, buna rağmen savcılık yoluna başvurmayı düşünmemiş" dedi.

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekmesine ilişkin tartışmalar sürerken, Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen yeni bir ses kaydı ortaya çıktı.

Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ve adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar önerildiğine yönelik ilk ses kaydı dün yayınlanmıştı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın ulaştığı yeni ses kaydında Zan ile ilk ses kaydında yer alan Turgay Kocakaya arasındaki konuşma yer alıyor.

Görüşmede Zan, Kocakaya'yı 'ihanet'le suçlayıp Hatay'a çağırıyor.

Sözcü TV'deki habere göre Kocakaya, olayların ardından Gökhan Zan'la konuşmasını kayda aldı. Kocakaya'yı ihanetle suçlayan Zan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın danışmanı Mehmet Güzel'le görüştüğü iddiasında bulundu.

Kocakaya, iddiaya reddederken Hatay'a geleceğini ve Gökhan Zan'ın yanında olacağını söyledi.

Gökhan Zan görüşmede ortaya çıkan iddialara ilişkin 'kumpas' derken, iddiaları 3 haftadır bildiğini öne sürdü.

SAYMAZ: GÖRÜŞME 10 MART'TAN ÖNCE

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV'de yaptığı değerlendirmede, şunları anlattı:

"İlk dinlediğimiz ve Gökhan Zan'ın montaj olduğunu söylediği konuşma elden ele yayılmış ve Gökhan Zan bunu dinlemişti. Ve daha sonra Turgay Kocakaya'yı aramış. 'Sen bana ihanet' ettin diyor. Ben bunu 1 numaraya ilettim diyor. 1 numaradan kastı siyasetçi veya bürokrat değil. Herhalde Hatay çevresinde bilinen kriminal bir şey. Bu konuşmasında 10 Mart'tan sonra Lütfü Savaş patlayacak ifadesini kullanıyor. Bu herhalde Lütfü Savaş ile ilgili bir skandal olacak diyor, yanlış anlaşılmasın. Bu tarih önemli, çünkü 10 Mart'tan önce yapılmış bu konuşma, onu anlıyoruz.

Aslında Gökhan Zan kendisine atfedilen ses kayıtlarının varlığını biliyordu, 10 Mart'tan önce biliyordu, buna rağmen savcılık yoluna başvurmayı düşünmemiş. Kendisine yapıldığını söylediği şantajla ilgili suç duyurusunda bulunmamış. Daha başka yöntemlere başvurmuş. Bu konuşmada kumpas ifadelerini kullanıyor ama 'Umrumda değil, benim yüzde 10 oyun artar' gibi ifadeler var. İlk konuşmayı kaydeden kişi, bu konuşmayı da kaydetmiş."

İLK SES KAYDI DÜN ORTAYA ÇIKMIŞTI

Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ve adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar önerildiğine yönelik ilk ses kaydı dün ortaya çıkmıştı.

Sözcü TV'nin yayınladığı ve zaman zaman Türkçe, zaman zaman Arapça konuşulan ses kaydında, Turgay Kocakaya isimli kişi tarafından AKP Hatay İl Binası’ndan arandığı iddia edilen Zan'a, adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar öneriliyor. Zan ise 5 milyon dolar için pazarlık ediyor.

Konuşmanın devamında, Zan olduğu iddia edilen kişi, TRT'de spor yorumculuğu ve Hatayspor'un sportif direktörlüğü gibi görevlerde bulunmak istediği dile getiriyor. Konuşmada, Turgay Kocakaya'nın Zan için AKP'li isimlere 'kendisini garanti altına alması gerekiyor" dediğini aktardığı duyuluyor.