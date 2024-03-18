Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydında adı geçen AKP'li isimden açıklama

TİP'in adaylıktan çektiği Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında adı geçen AKP Hatay Milletvekili Adem Yeşildal açıklama yaptı. Yeşildal, "Yalan olduğu şuradan belli. Hatay’da AK Parti binası yok. Konteynerde hizmet veriyoruz. Seçimi kaybedeceğini düşünenler seçimi maniple ediyor. İki gündür bu ses kayıtları şehirde konuşuluyordu. Gökhan Zan’la da öncesinde de bir temasımız olmadı. Bu iddialarla ilgili de görüşmedim" dedi.

TİP'in adaylıktan çektiği Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında adı geçen AKP Hatay Milletvekili Adem Yeşildal açıklama yaptı.

T24'ün haberine göre; ses kayıtlarında Zan'ın AKP İl başkanlığı tuvaletinden arandığına dair iddiaların altını çizen Yeşildal, "Yalan olduğu şuradan belli. Hatay’da AK Parti binası yok. Konteynerde hizmet veriyoruz. Seçimi kaybedeceğini düşünenler seçimi maniple ediyor. İki gündür bu ses kayıtları şehirde konuşuluyordu. Gökhan Zan’la da öncesinde de bir temasımız olmadı. Bu iddialarla ilgili de görüşmedim" dedi.

TİP, Hatay’da aday gösterdikleri Gökhan Zan’ı geri çektiklerini açıkladı. Kendisine kumpas kurulduğunu ileri süren Zan ise adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi. Hakkında rüşvet konuşmalarının ses kaydığı olduğu iddiası ortaya atılan Zan’ın söz konusu iddiayla ilgili savcılığa yaptığı suç duyurusunun detayları ortaya çıktı. Zan, savcılığa isim vererek nasıl tehdit edildiğini anlattı. Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında AKP Hatay Milletvekili Adem Yeşildal'ın da adı geçti.

TEMASIM OLMADI

Yeşildal, iddiaların doğru olmadığını belirterek şunları söyledi:

"İddiaları reddediyorum. İlgili kişileri tanımam, hiçbir temasım olmadı. İsmim geçtiği için de bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Yalan olduğu şuradan belli. Hatay’da AK Parti binası yok. Konteynerde hizmet veriyoruz. Seçimi kaybedeceğini düşünenler seçimi maniple ediyor. İki gündür bu ses kayıtları şehirde konuşuluyordu. Gökhan Zan’la da öncesinde de bir temasımız olmadı. Bu iddialarla ilgili de görüşmedim."

ZAN'A AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN SES KAYITLARI

Zan'a ait olduğu ses kayıtları şöyle:

Turgay Kocakaya: “Gökhan, 3 milyon tamam değil mi? Net, yani sıkıntı yok. Bana teslim edilecek.”

Gökhan Zan: “Neden 5 demedin?”

Turgay Kocakaya: “Devam ederim, ben bir teklifte buldum. Sana sormadan bir şey diyemedim ki.”

Gökhan Zan: “‘5 istiyorum’ de.”

Turgay Kocakaya: “Tuvaletten sessiz konuşuyorum. AK Parti İl Başkanlığı’ndayım. İçeride AK Parti’nin adayı Mehmet Öntürk ve Adem Yeşildağ var. Gündüz konuştuğumuzu konuştum. Adaylıktan çekilme asla olmayacak, ben zaten bunu garantiye aldık, dedim. Üç milyon veriyorlar. Kuzenim orada şunu söyledi, ‘ Ya bir pozisyon falan ama pozisyondan kasıt ne? Spor bakanlığı mı, işte belediye mi, yoksa külliye mi? Bize sorsun, biz de genel merkeze bildirelim. Olumlu olumsuz size döneriz Turgay Bey’ dediler.



Gökhan Zan: “Abi, şöyle herhangi bir şey olur. Bu spor yorumculuğu olur TRT’de. Hatayspor’la ilgili de olabilir. Mesela Hatayspor’u alırsak, Hatayspor’un orada sportif direktörü, CEO’su, başkanı gibi olabilir.”

Turgay Kocakaya: “Tamam canım. O kadar konuştuk ki sağ olsun çok iyi karşıladılar. Kahveler, sohbetler baya iyi karşıladılar yani. Ben bir iki hediye de getirdim. Ailede engelli var. Ailesini garantiye alması lazım. Hepsini söyledim, onu o yüzden yükseltebilirim rakamı. Beşe çıkarabilirim yani.”

Gökhan Zan: “Aynen aynen.”

Turgay Kocakaya: “Tamam canım. Koruma meselesini de açtım ben. Onda da sıkıntı yok. Korumayı da valilikten ayarlayacaklar.”

Gökhan Zan: “Tamam, sen hallettin ama benim haberim yok. “

Turgay Kocakaya: “Şeyi de sormayı unuttum. Dolar mı, TL mi? Onu da şimdi öğrenirim. Dolardır tabii.”

Gökhan Zan: “Herhalde, neyi soruyorsun abi, iyi misin sen? “

Turgay Kocakaya: “Ya 3 milyon TL değildir, dolardır. Zaten 3 milyon TL diye bir para mı kaldı?”