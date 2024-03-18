Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ortaya çıktı

TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan'ın adaylığının geri çekilmesinin ardından, Zan'ın adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar karşılığında anlaştığına ilişkin ses kayıtları ortaya çıktı. Kayıt altına alınan görüşmede, Gökhan Zan olduğu iddia edilen kişiye adaylıktan çekilmemesi karşılığında 3 milyon dolar öneriliyor. Zan ise 5 milyon dolar için pazarlık ediyor. Ses kaydına ilişkin konuşan Zan, kaydın montaj olduğunu öne sürerek, "Asla geri adım atmayacağım" dedi.

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekmesine ilişkin tartışmalar sürerken, Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ve adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar önerildiğine yönelik ses kayıtları ortaya çıktı.

Sözcü TV'nin yayınladığı ve zaman zaman Türkçe, zaman zaman Arapça konuşulan ses kaydında, Turgay Kocakaya isimli kişi tarafından AKP Hatay İl Binası’ndan arandığı iddia edilen Zan'a, adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar öneriliyor. Zan ise 5 milyon dolar için pazarlık ediyor.

Konuşmanın devamında, Zan olduğu iddia edilen kişi, TRT'de spor yorumculuğu ve Hatayspor'un sportif direktörlüğü gibi görevlerde bulunmak istediği dile getiriyor. Konuşmada, Turgay Kocakaya'nın Zan için AKP'li isimlere 'kendisini garanti altına alması gerekiyor" dediğini aktardığı duyuluyor.

GÖKHAN ZAN: KAYITLAR MONTAJ

Ses kaydının yayınlanmasının ardından Sözcü TV yayınında konuşan Zan, kaydın montaj olduğunu iddia etti.

Zan, TİP Genel Merkezi'ne 'suç duyurusunda bulunalım, kaydın montaj olduğu belirlensin' dediğini ancak Genel Merkezin kendisini bu konuda yalnız bıraktığını söyledi.

Kaydın yayınlanmasının itibar suikastı olduğunu ifade eden Zan, herhangi bir yayın yasağı yoluna ise gitmeyeceğini kaydederek, "Asla geri adım atmayacağım" dedi.

NE OLMUŞTU?

TİP, dün (17 Mart) bir açıklama yayınlayarak Hatay Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdiği Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiklerini duyurmuş, yapılan yazılı açıklamada, "Gökhan Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Gökhan Zan söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmişti" ifadelerine yer verilmişti. TİP, Zan'ın 'çıkar ilişkilerine girdiğini' iddia etmişti.

Adaylıktan çekilmeyeceğini duyuran Zan ise "Çok net söylüyorum: Adayım ve çekilmiyorum" demişti.

Zan, "Adaylığımı tartışmaya açanlar, üzülerek ifade ediyorum ki, yasal açıdan yok hükmünde açıklamalar yapmakta, siyasal açıdan teslimiyetçi bir tutum sergilemekte, sayısal açıdan da tükenişi tercih etmektedirler" diye konuşmuştu.

Zan, dün savcılığa yaptığı suç duyurusunda kendisinden 5 milyon TL para istendiğini, tehdit edilip, şantaja maruz kaldığını belirtmişti.