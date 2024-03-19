Lütfü Savaş'tan Gökhan Zan'ın iddialarına yanıt

TİP'in Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'a ait olduğu öne sürülen ses kayıtlarında ismi geçen Cumhur İttifakı Hatay Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk ile AKP Hatay Milletvekili Adem Yeşildal'ın suç duyurusunda bulunacağı aktarıldı. Öte yandan CHP'nin Hatay Adayı Lütfü Savaş da Gökhan Zan ile bu süreçte hiçbir irtibatının olmadığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş, Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'ın iddialarına yanıt verdi.

Savaş, söz konusu süreçte Gökhan Zan ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini iddialara bir dahlinin bulunmadığını söyledi.

Öte yandan Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında ve Turgay K. isimli bir şahıs ile Gökhan Zan arasında geçen telefon görüşmesinde ismi geçen AKP'li isimler de suç duyurusunda bulundu.

Ses kayıtların adı geçen Cumhur İttifakı Hatay Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk ile AKP Hatay Milletvekili Adem Yeşildal'ın da söz konusu kayıtlar hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.

Habertürk’ten Nagehan Alçı, AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un AKP Hatay Milletvekili Adem Yeşildal ile görüşmesini şu ifadeler ile aktardı:

"Bu sabah (Salı) ilk iş hem Yeşildal hem de Mehmet Öntürk savcılıkta suç duyurusunda bulunacaklarmış. Dün bu gelişme önlerine 16.20’de gelmiş o nedenle ertesi gene bırakmak durumunda kalmışlar.

Fakat bence yine de en azından sosyal medyadan hemen yüksek perdeden bir tepki koysalar çok daha iyi olurdu.

Bu arada bu iddiaların kaynağı Turgay K. isimli bir şahıs.

Buradan yargıya sesleniyorum: Kimdir bu Turgay K.? Baktım isminin yanında yer bilimci yazıyor, dün hala Twitter’da aktifti ve Gökhan Zan’ı suçluyordu. Ancak Gökhan Zan suçlu ya da değil bir yana o kayıtlarda Turgay K.’nın rüşvet pazarlığı yaptığı görülüyor.

Sayın yargı mensupları kayıtların otantikliği bir yandan incelenirken bu şahsın derhal ifadeye çağırılması gerekmez mi? Lütfen gereğini yapınız…"

LÜTFÜ SAVAŞ: İLGİM YOK

Öte yandan CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise Gökhan Zan'ın suçlamaları hakkında "Benim bu iddialarla hiç ilgim yok. Sahadayız, çalışıyoruz, seçimi alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Savaş Gökhan Zan ile bu süreçte hiçbir irtibatının olmadığını söyledi.