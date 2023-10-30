Erkan Baş'tan milletvekillerine çağrı: Bir üyesi cezaevinde olan Meclis vesayet altında

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, AYM kararına rağmen hala cezaevinde bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumuna ilişkin TBMM'ye çağrıda bulundu. AYM'nin vermiş olduğu kararın iletileceği merciler arasında TBMM'nin de olduğunu hatırlatan Baş, "TBMM de şu anda vesayet altına alınmış durumda. Bir üyesi hukuksuz bir biçimde cezevinde tutuluyor" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen tutuklu durumda bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) çağrı yaptı.

AYM'nin vermiş olduğu kararın iletileceği merciler arasında TBMM'nin de olduğunu hatırlatan Baş, Meclis'in inisiyatif alması gerektiğini belirtti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki avukatların oturma eylemine katılan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın da arasında bulunduğu partilliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önüne gelerek mahkemenin kararını beklemeye başladılar.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önünde Sözcü TV'ye açıklamalarda bulunan Erkan Baş, "Meclis bulunan tüm siyasi parti gruplarına, grubu olmayan siyasi partilerin temsilcilerine teker teker tüm milletvekili arkadaşlarımıza bir çağrı yapıyoruz. Sadece Can Atalay ve Hatay halkı hak ihlaline uğramıyor. TBMM de şu anda vesayet altına alınmış durumda. Bir üyesi hukuksuz bir biçimde cezevinde tutuluyor" diye konuştu.

AYM'nin hak ihlali kararının yanı sıra "tahliye" yönünde de karar aldığına değinen Baş, "Günlerdir bu durum hukuksuz bir biçimde devam ettiriliyor. Biz bunu bir hak ihlalinin sonu olarak yorumluyoruz. Gezi Davası'nın başından bu yana biz bunu siyasi bir dava olduğunu söylüyorduk. Can, vekil seçildikten Saray tarafından Can'ın esir olarak tutulduğunu anlatıyorduk. Aslında bu iddiamızın doğrulandığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"MAHKEMEDEN İSTEDİĞİMİZİ ALDIK, YÜRÜYÜŞ KAZANIMLA SONUÇLANDI"

"Mahkemelerin tarafsız karar verip vermediklerinden ziyade tarafsız karar verdiği intibasını uyandırması gerekiyor" diyen Baş, şunları söyledi:

Fotoğraf: DHA

"Mahkemelerin toplumun vicdanını rahatlatıyor olması gerekir. Mahkemelerin böyle bir sorumluluğu var. Ancak hepimiz 'Nereden ne talimat bekleniyor?' diye soruyoruz. Türkiye'deki en önemli problemlerden birinin adalet olduğu, ülkenin kanayan bir yarası olduğu bir kez daha tescillendi. Biz de bir konuda inatçıyız. Türkiye'de Anayasa'nın, hukukun ayaklar altına alınmasına alışmayacağız. Avukat arkadaşlarımız günlerdir burada. Mahkemeden istediğimizi aldık aslında, dolayısıyla yürüyüş bir kazanımla sonuçlandı. Vakit kaybetmeksizin Can'ın serbest bırakılması gerekiyor."

NE OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023’teki genel seçimlerde Türkiye İşçi Partisi’nden aday olan Can Atalay, Hatay’dan milletvekili seçilmişti.

Can Atalay hakkındaki, “milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi” talebi Yargıtay 3. Ceza Dairesince reddedilmişti.

Bunun üzerine Atalay’ın avukatları yargılamada durma kararı verilmesi ve tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

Bu arada Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay’a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 12 Ekim’de başvurunun görüşülmesini, bir üyenin dosyaya hazırlanamadığını belirtmesi üzerine ertelemişti.

25 Ekim'de toplanan Anayasa Mahkemesi, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı vermişti.