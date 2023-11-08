Erkan Baş'tan Yargıtay'a tepki: Açık bir darbe girişimidir

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) TİP Milletvekili Can Atalay kararının ardından yargıda yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Baş, yaşananları "darbe girişimi" olarak nitelendirdi. Baş, "AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması, yetmezmiş gibi bir de TBMM’ni tehdit etmesi açık bir darbe girişimidir! Tüm yurttaşlarımızı, tüm siyasi partileri bu paralel yargı darbesi girişimi karşısında ortak tavır almaya çağırıyorum."

Güncel 08.11.2023 21:10 Giriş: 08.11.2023 21:10

Güncelleme: 08.11.2023 21:15 Kaynak: Haber Merkezi

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FOTOĞRAF: depophotos

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) TİP Milletvekili Can Atalay kararının ardından yargıda yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Baş, yaşananları "darbe girişimi" olarak nitelendirdi. Baş'ın açıklaması şöyle: "MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK" "Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Anayasa’nın açık ve net hükmüne rağmen “AYM kararına uyulmaması” kararı alması açıkça anayasayı çiğneme girişimidir. Herhangi bir makamın, "Anayasa ve Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyoruz" açıklaması yapması, üstelik Anayasaya ve yasalara uygun olarak aldıkları bir karar nedeniyle AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması, yetmezmiş gibi bir de TBMM’ni tehdit etmesi açık bir darbe girişimidir! Tüm yurttaşlarımızı, tüm siyasi partileri bu paralel yargı darbesi girişimi karşısında ortak tavır almaya çağırıyorum. Merkez Yürütme Kurulumuz birazdan bu konu hakkında görüşmek üzere olağanüstü toplanacaktır." Yargıtay AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu, CHP olağanüstü toplantı kararı aldı