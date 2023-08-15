Erkan Baş, TİP'in 2022 bütçesini açıkladı; 'CHP' iddiasını yalanladı

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, partinin 2022 bütçesinin 3.422.525.30 TL olduğunu bildirdi. Taş, Bahar Feyzan'ın "TİP, genel seçimde CHP'den 30 milyon TL aldı" iddiasına ilişkin ise "Açık bir yalan var ortada" cevabını verdi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, gazeteci Bahar Feyzan'ın "TİP, genel seçimde CHP'den 30 milyon TL aldı" iddiasına tepki gösterdi.

tv100'deki katıldığı programda iddiaya ilişkin açıklama yapan Erkan Baş, "Baktırmaya gerek duymadan yalan diye açıklama yaptık çünkü biliyoruz ki partimizin toplam seçim bütçesi bile 30 milyonu bulmamıştır. Biliyoruz ki diğer partileri değerlendirmek bana düşmez ama Türkiye siyasetinin en temiz partisi bu konuda. Dolayısıyla açık bir yalan var ortada" dedi.

Erkan Baş, yayının ardından tv100 yorumcusu, gazeteci Barış Yarkadaş'a TİP’in 2022 yılı bütçesini gönderdi. AYM'ye verilen bütçenin genel toplamının 3.422.525.30 TL olduğu görüldü.

Baş'ın açıklaması üzerine tv100'e bağlanan Feyzan ise, "Çok güvendiğim bir kaynağım var onunla konuştum, zaten bu sürecin içinde olan bir isim olduğu için bunu bu kadar emin bir tonda yazdım" açıklamasını yaptı.