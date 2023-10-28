Erkek şiddeti bitmiyor: İstanbul'da bir erkek, kasiyer kadını darp etti

İstanbul'da, bir markette kasiyer olarak çalışan Nurgül Koç, daha önce kasa sırası nedeniyle tartıştığı erkek tarafından darp edildi.

İstanbul'da, bir zincir markette kasiyer olarak görev yapan 20 yaşındaki Nurgül Koç, daha önce kasa sırası nedeniyle tartıştığı erkeğin saldırısına uğradı. Kadını dakikalarca yumruklayan saldırgan daha sonra kaçarak uzaklaştı



Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz perşembe günü (26 Ekim) İstanbul'daki bir zincir markette saat 20.00 sıralarında meydana geleyn olayda, market çalışanı Nurgül Koç, daha önce kasa sırası nedeniyle tartıştığı şahısla tekrar karşılaştı.

İkili arasından tartışma çıkarken, Koç erkeğin saldırıya uğradı. Nurgül Koç'u dakikalarca darp eden saldırgan daha sonra marketten ayrıldı.

Darp edilen Nurgül Koç, görüntülerle beraber yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Koç yaptığı paylaşımda, "Daha öncesinde kasadan kaynaklı tartıştığım şahıs tarafından çok acımasız bir şekilde darp edildim. Hiç tanımadığı bir kadına bu şekilde davranan şahsı yayalım sizlerden ricam" ifadelerini kullandı.



Koç'un paylaştığı görüntülerde saldırgan erkeğin tartıştığı Koç'un üzerine doğru yürüyerek genç kadını darp ettiği anlar yer alıyor.