Erken tanı hayat kurtarır

Meme ve yumurtalık kanserinin görülme sıklığı her geçen gün artıyor. Hekimler, kadınlara seslenerek "Düzenli kontroller hayat kurtarır" diye konuştu.

Sibel BAHÇETEPE

Dünyada her 7 kadından yaklaşık birinde meme kanseri görülürken, yılda 314 bin kadın ise yumurtalık kanseri tanısı ile karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar, erken tanı ve tedavinin tüm kanserlerde olduğu gibi meme ve yumurtalık kanserinde de önemli olduğuna dikkat çekerek "Sigara, alkol kullanma, obezite, geç çocuk sahibi olmak ya da hiç olmamak gibi risk faktörlerinin yanında ailede kanser öyküsü riski artırır. Bu nedenle düzenli kontroller önemli" dedi.

GEÇ TANI KONUYOR

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, meme ve yumurtalık kanseri hakkında toplumu bilgilendirmek amacıyla “Kontrol sende, cevabı gende” adlı internet platformunu hayata geçirdi. Proje kapsamında yayına alınan cevabigende.com adresinde yer alan anketler ile kadınlar meme ve yumurtalık kanseri risk faktörlerine sahip olup olmadıklarını öğrenebiliyor. Meme kanseri, erken bir aşamada tespit edilirse iyileşme şansı yüksek.

Yumurtalık kanserlerinin ise en önemli özelliği bunların yüzde 70-75’inin tanı koyulduğu zaman ileri evrelerde olması. Ayrıca yumurtalık kanseri, üreme organı kanserleri içinde en ölümcül olanı ve tüm üreme organ kanserlerine bağlı ölümlerin yarısından fazlası bu kansere bağlı. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, meme kanserine dikkat çekerek "Ailede birinci derece yakınlarında meme kanseri olan kişilerde, meme kanserine yakalanma olasılığı, ailesinde meme kanseri olmayan kadınlara göre 2 kat daha fazla" dedi. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Gökşen İnanç İmamoğlu ise özetle şunları söyledi: “Yumurtalık kanseri dünyada kadınlarda en sık görülen 7. kanser ve en çok ölüme neden olan kanserler arasında da 8. sırada. Burada ilk iş elbette kadınlara düşüyor: Kontrolü ele almak."