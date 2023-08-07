Erkin Koray hastaneye kaldırıldı
Türk rock müziğinin efsanevi ismi 82 yaşındaki Erkin Koray, uzun süredir yaşadığı Kanada'nın Toronto şehrinde hastaneye kaldırıldı.
Türk rock müziğinin efsanevi isimlerinden 82 yaşındaki Erkin Koray'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun yıllardır ikinci adresi Kanada’da bulunan Anadolu rock müziğinin yaşayan efsanesi Erkin Koray‘ın fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarına karşı savaş veren 82 yaşındaki Koray’la kızı Damla ilgileniyor.
Usta sanatçının hastanedeki tedavisi sürüyor.