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Erol Bulut, Championship'te ayın teknik direktörü adayları arasında

Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, Championship'te eylül ayının teknik direktörü adayları arasında yer aldı.

Spor
  • 12.10.2023 12:56
  • Giriş: 12.10.2023 12:56
  • Güncelleme: 12.10.2023 13:03
Kaynak: İHA
Erol Bulut, Championship'te ayın teknik direktörü adayları arasında
Fotoğraf: Cardiff City

Kariyerine İngiltere'de Championship takımlarından Cardiff City'de devam eden Teknik Direktör Erol Bulut, Championship'te eylül ayının teknik direktörü adayları arasında gösterildi. 

Sezona kötü bir başlangıç yapan ancak daha sonra aldığı seri galibiyetlerle toparlanan Cardiff, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 17 puan ve averajla 8. sırada bulunuyor.

İngiliz ekibi, eylül ayında oynadığı 5 maçta 4 galibiyet alırken, Erol Bulut da bu performansıyla Championschip'te eylül ayının teknik direktörü adayları arasında kendine yer buldu.

Ligin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Bulut haricinde Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'yi çalıştıran Liam Rosenior, Ipswich Town'dan Kieran McKenna ve Sunderland'dan Tony Mowbray aday gösterilen diğer teknik direktörler oldu.

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