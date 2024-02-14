Eros'un öldürüldüğü yerde protesto: "Sitede katil istemiyoruz"

İstanbul Başakşehir'de Eros isimli kedinin İbrahim Keloğlan tarafından işkence ederek öldürülmesi, olayın yaşandığı site önünde protesto edildi. Sitede yaşayanlar "Burada katil istemiyoruz" dedi.

İstanbul Başakşehir'de bulunan 'Ağaoğlu My World Europe' sitesinde, 1 Ocak sabaha karşı 03.15 sıralarında İbrahim Keloğlan, asansörde karşılaştığı Eros adlı kediyi tekmeleye başladı. Kedinin asansörden kaçmasına rağmen onu takip eden Keloğlan, kediyi apartman içinde sıkıştırarak işkenceye devam etti.

Sitede yaşayanlar tarafından bakılan Eros, aldığı darbeler sonrası hayatını kaybetti.

Gazete Duvar'ın haberine göre; olayın sitedeki güvenlik kamera kayıtları ile ortaya çıkması sonrası Keloğlan hakkında dava açıldı. Ancak 8 Şubat günü görülen davanın ilk duruşmasında Keloğlan, iyi hal indirimi alarak serbest bırakıldı.

Karara avukatlar itiraz ederken dün akşam olayın yaşandığı 'Ağaoğlu My World Europe' sitesinde, hayvanseverler Keloğlan'ın tutuklanması talebiyle eylem yaptı.

Site önünde toplanan grup, "Sitemizde katil istemiyoruz" diye bağırdı.

Sitede yaşayanlardan biri, adli süreci takip ettiklerini belirterek "Biz de site sakinleri olarak ortak alanda buluşma ayarladık. Amacımız, ses getirmek. Kendi aramızda imza toplayacağız ve şahsı siteden attıracağız. Kesinlikle sitede bir katil istemiyoruz" diye konuştu.