Eryaman-Esat davası bugün devam edecek

Haber Merkezi

Ankara’da 2006 yılında trans kadınlara saldıran çeteden dört kişinin yargılandığı ‘Eryaman-Esat davası’ olarak bilinen davanın 12’nci duruşması bugün Ankara Adliyesi 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Savcının bir önceki duruşmada değiştirildiği davada henüz mütalaa verilmiş değil.

KaosGL’nin aktardığına göre, Pembe Hayat Derneği, “Nefret suçlarına karşı önemli bir duruş ve hak arayışı olan bu davadan çıkacak hakkaniyetli bir karar, LGBTİ+ hareketi ve trans mücadelesi tarihi açısından önemli bir kazanım olacak. Çetelere ve erkek egemen düzenin öldüren normlarına karşı verilen bu mücadelede, herkesi 11 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ne çağırıyor ve davanın takipçisi olmaya davet ediyoruz” çağrısı yaptı. 2006 Nisan ayında Eryaman’da bir çete trans kadınlara saldırdı. Birçok trans kadın yaşadıkları Eryaman’ı terk etmek zorunda kaldı. Bir kısmı Esat’a taşındı. Saldırılar Esat’ta da devam etti.