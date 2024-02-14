"Erzincan'daki gazetecilere koruyucu ekipman sağlansın!"

DİSK Basın İş, Erzincan'daki maden faciasında görev yapan gazetecilere koruyucu ekipman verilmemesine tepki gösterdi. Açıklamada "Patronları meslektaşlarımızın iş güvenliğini sağlamaya çağırıyoruz. Derhal bölgedeki gazetecilere gerekli ekipmanları verin!" denildi.

DİSK Basın İş, Erzincan'daki maden faciasında görev yapan gazetecilere koruyucu ekipman verilmemesine tepki gösterdi.

Sendikanın sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MADEN SAHASI İÇİN ACİL ÇAĞRI

Erzincan'daki maden faciasında görev yapan gazeteciler korunmaksızın çalışıyor. Patronları meslektaşlarımızın iş güvenliğini sağlamaya çağırıyoruz.

Derhal bölgedeki gazetecilere gerekli ekipmanları verin!

En başta ve acilen sahada çalışmak zorunda olan arkadaşlarımıza 90 dakikada bir değiştirilecek sayıda karbon filtreli maskeler sağlayın.

Meslektaşlarımızı koruyun!"