Erzincan'daki maden şirketinin 7 yönetici ve idarecisi gözaltında

Erzincan'ın İliç ilçesinde, tüm uyarılara rağmen faciaya davetiye çıkaran altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ve idareci pozisyonunda çalıştığı öğrenilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Güncel 14.02.2024 18:32 Giriş: 14.02.2024 18:32

Güncelleme: 14.02.2024 18:36 Kaynak: AA

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Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı. İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ve idareci pozisyonunda çalıştığı öğrenilen 7 şüpheli gözaltına alındı. NE OLMUŞTU? Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, dün saat 14.28'de kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı. Çöpler Altın Madeni’ndeki faciadan yeni görüntüler: Araç kamerasına yansıdı