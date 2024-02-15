Erzincan’da maden faciası | Komisyon kurulmasına dair karar Resmi Gazete’de

Erzincan'ın İliç ilçesindeki madende meydana gelen göçük kazasının tüm yönleriyle araştırılma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM Genel Kurulunda, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılarak muhtemel maden kazalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

Genel Kurulda, siyasi parti gruplarının İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasının araştırılmasına ilişkin önergelerinin birleştirilerek ele alınmasına yönelik Danışma Kurulunun önerisi kabul edildi. İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alınan karar şu şekilde:

"Erzincan'ın İliç İlçesi'ndeki bir altın madeninde meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, içtüzük 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak komisyonun 22 üyeden kurulmasına, komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurul'un 14.02. 2024 tarihli 60'ıncı birleşiminde karar verilmiştir."