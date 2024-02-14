Çalık Holding önünde altın madeni eylemi: "Vahşi madencilik can almaya devam ediyor"

Şişli'de emek ve ekoloji örgütleri Çöpler Altın Madeni’nin ortak işletmecilerinden olan Çalık Holding’in önünde eylem gerçekleştirdi.

Zeliha Aslan

Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik Şirketi’nin ile Çalık Holding’in işlettiği Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen göçüğün ardından ekoloji örgütleri Şişli’deki Çalık Holding binasının önünde basın açıklaması yapmak istedi.

Polisin, holdingin bulunduğu sokağın girişini ve çıkışını kapatmasıyla birlikte eylemciler basın bildirisini sokağın girişinde okudu.

Fırat Nehri havzasının yıllardır barajlarla, çeşitli projelerle yok edilemeye çalışıldığından söz eden konuşmacı Hasan Şen, “Basit bir toprak kayması değil, etkileri on yıllarca sürecek bir felaket ile karşı karşıyayız” dedi.

Emek ve ekoloji örgütlerinin ortak düzenlediği basın bildirisini okuyan Göksel Ezeltürk,

“Madenin etkileri yüzünden zehirlenmeler ve ölümlerde artış her seferinde örtbas edildi. Dönemin Erzincan Savcısı İlhan Cihaner’in iddianamesinden öğrendiğimize göre şirket, bölgede bulunan tüm bürokratları rüşvetle susturdu. Malesef vahşi madencilik can almaya devam ediyor” dedi.

Ekoloji hareketi olarak yaşanan ekokırımın karşısında olduklarını belirten Ezeltürk “Ekokırım alanı, bağımsız gözlemcilerin denetimine açılmalı, delillerin karartılmasının önüne geçilmeli, süreç kamuoyuna açık biçimde yürütülmelidir. İnceleme heyetlerimiz suç mahallinde olacak ve bu süreci yakından takip ederek sorumlularının kanun önünde hesap vermelerini sağlayacağız” açıklamasında bulundu.