Erzurum Büyükşehir’de yönetim kurulu saltanatı

AKP’li Mehmet Sekmen’in başkanı olduğu Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinde yönetim kurulu üyeliklerinin haksız bir şekilde dağıtıldığı ve bu kişilere huzur hakkı ödemesi yapıldığı belirlendi.

Nurcan GÖKDEMİR

AKP’nin kamu kurumlarının yönetim ve denetim kurulu üyeliklerini iktidara yakın isimlere mevzuata aykırı olarak gelir kapısı yapması uygulaması Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde de tespit edildi.

AKP’li Mehmet Sekmen’in başkanlığını yaptığı Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin Sayıştay tarafından hazırlanan denetim raporu açıklandı.

AKP döneminde yaygınlaşan “Çift koltuklu bürokratlar” uygulamasının merkezi kamu idarelerini aşarak belediyelere kadar yayıldığının bir örneği de bu belediyede yapılan denetimler sırasında ortaya çıktı.

Belediye iştiraki olan şirketlerin yönetim kurulu üyeliklerine mevzuata aykırı bir şekilde görevlendirmeler yapıldığını tespit eden denetçiler, rapora bu durumu şu ifadelerle aktardı:

“Büyükşehir belediyesinin sermaye şirketleri kurabileceği, genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personelin bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabileceği hususu düzenlenmiştir. Öte yandan devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin pay sahibi olduğu şirketlerde sayılan tüzel kişiler veya bunların gerçek kişi temsilcilerinin yönetim kuruluna seçilebileceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre Büyükşehir belediyelerine ait anonim şirketlerin yönetim kurullarında görevlendirilecek personelin Büyükşehir Belediyesi personeli olması ve yöneticilik sıfatına haiz olması şartlarını birlikte taşıması gerekmektedir. Yani belediye bünyesinde yöneticilik sıfatını haiz olmayan personellerin söz konusu şirketlerin yönetim kurullarında görevlendirilmesi ve buna bağlı olarak da bunlara huzur hakkı ücreti ödenmesi hukuken mümkün görünmemektedir.

Yapılan incelemede Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait şirketlerin yönetim kurulu üyeliklerinde yöneticilik sıfatını haiz olmayan memurların görevlendirildiği, böylece huzur hakkı ücreti alması hukuken mümkün olmayan bu kimselerin her ay düzenli olarak söz konusu şirketlerden huzur hakkı ücreti aldığı tespit edilmiştir.”

İSTİFA VE ÖDEMELERİ İADE

Bu tespite itiraz etmeyen belediye, yöneticilik sıfatına sahip olmayan kişilerin istifalarının alınmasına ve ödenen huzur hakkını da iade etmelerinin sağlanması çalışmalarının yürütüldüğünü bildirdi.