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Erzurum'da pikap ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yerel
  • 21.04.2024 21:43
  • Giriş: 21.04.2024 21:43
  • Güncelleme: 21.04.2024 21:45
Kaynak: iHA
Erzurum'da pikap ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
FOTOĞRAF: İHA

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Artvin karayolu Güzelyayla Geçidi'nde M.D. yönetimindeki 16 AF 158 plakalı pikap ile karşı yönden gelen A.D. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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