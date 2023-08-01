Erzurum’da toplu taşımaya zam: Havalimanı servisinde öğretmen tarifesi kaldırıldı

Erzurum'da 1 Ağustos 2023 tarihi itibaren toplu ulaşıma zam yapıldı. Buna göre, şehir içi minibüs hatları ücret tarifesinde tam binişler 10 TL’den 11.00 TL’ye, öğrenci binişleri 5 TL’den 7.00 TL’ye çıkarıldı. Belediye ve Özel Halk otobüslerinde tam binişler 7 TL’den 10 TL’ye, öğrenci binişleri 3,5 TL’den 5,5 TL’ye çıkarıldı. Erzurum-Havalimanı servislerinde ise öğretmen tarifesi uygulamadan kaldırıldı.

Erzurum’da bu günden itibaren geçerli olmak üzere toplu taşıma ücretlerine zam geldi, öğretmen tarifesi uygulamadan kalktı.

Yapılan zamlar doğrultusunda 1 Ağustos 2023 tarihi itibaren şehir içi minibüs hatları ücret tarifesinde tam binişler 10 TL’den 11.00 TL’ye, öğrenci binişleri 5 TL’den 7.00 TL’ye çıkarıldı.

Belediye ve Özel Halk otobüslerinde tam binişler 7 TL’den 10 TL’ye, öğrenci binişleri 3,5 TL’den 5,5 TL’ye çıkarıldı. Nakit biniş 10 TL’den 15 TL’ ye çıktı.

QR BİLET 15 TL OLDU

Temassız banka ve kredi kartları ile binişler 10 TL, QR bilet (tek binişlik) 15 TL oldu. Kırsal hatlarda ise K14 için tam 15 TL- öğrenci 11 TL, K15 için tam 17 TL- öğrenci 13 TL ve K16 için tam 20 TL- öğrenci 15 TL oldu.

Erzurum-Havalimanı servis ücreti 25 TL olurken, öğretmen tarifesi uygulamadan kaldırıldı.

1 HAZİRAN'DA DA ZAM YAPILMIŞTI

Erzurum'da 1 Haziran 2023 tarihinde de toplu ulaşıma zam yapılmıştı. Yapılan zammın ardından şehir içi minibüs hatlarında tam 8 TL, öğretmen 7,5 TL, öğrenci ise 5 TL olarak belirlenmişti. Ayrıca havalimanı servis ücretleri ise 20 TL olarak belirlenmişti.

Belediye ve Özel Halk otobüslerinde tam binişler 7 TL, öğretmen 6,5 TL, öğrenci ücreti ise 3,5 TL olmuştu.