Esenler Belediyesi haftalık 500 vazo alacak, başkanın vazosu her hafta yenilenecek

AKP’li Tevfik Göksu'nun başkanı olduğu Esenler Belediyesi'nin yaptığı ihale kapsamında toplam 80 bin karanfil ve gül satın alınacak. Ayrıca belediyeye 500 adet haftalık vazo alınacak ve Göksu ile yardımcılarının makamındaki vazolar her hafta yenilenecek.

Yerel seçim süreci hız kazanırken yine tartışma yaratacak bir karara imza atıldığı anlaşıldı.

Tevfik Göksu’nun yönettiği AKP’li Esenler Belediyesi, 23 Aralık tarihinde ‘halkla ilişkiler çalışmasında kullanılmak üzere malzeme temini’ ihalesinin duyurusunu yaptı.

19 Ocak 2024 tarihinde yapılacak ihalede satın alınacak hizmetler arasında 40 bin karanfil, 40 bin gül, sahne önü süsleme ve çelenk yer aldı.

Medyaradar'ın aktardığına göre, ihale kapsamında toplam 80 bin karanfil ve gül satın alınacak. Başkan ve başkan yardımcılarının makamlarındaki vazolar haftalık değişecek. İhale kapsamında belediyeye 500 adet haftalık vazo alınacak.

İhale cetvelinde kalem kalem açıklanan satın alınacak hizmetler listesi şöyle:

• 40 bin adet karanfil, 40 bin adet gül, 500 adet haftalık vazo, 550 adet protokol buketi, 650 adet büyük boy buket, 700 adet orta boy buket, bin metre sahne önü süsleme, 300 adet ferforje aranjmanı, 500 adet orta boy saksı, 500 adet büyük boy saksı, 500 adet büyük boy aranjman, 750 adet orta boy aranjman, 750 adet çiftli çelenk, 750 tekli çelenk.



KOL SAATİ DE DAĞITACAK

Aynı ihale kapsamında oyuncak bebekten kol saatine kadar çok sayıda malzeme satın alınacak.

Satın alınacakların listesi şu şekilde:

• 5 bin 500 adet 500 gram çikolata (Madlen), 750 adet 750 gram çikolata (spesiyal), 750 adet 1500 gram çikolata (spesiyal), bin 500 adet duvar saati, 600 adet kol saati, 5 bin adet oyuncak bebek, 5 bin adet oyuncak araba, 15 bin adet aşure, 5 bin adet mevlit şekeri, 50 bin adet kandil simidi(kutu), 20 bin adet meyve suyu, 20 bin adet meyveli kek, 20 bin adet çikolatalı gofret, 80 bin adet lokma tatlısı ve 15 bin adet sandviç dağıtılacak.