Ruh sağlığı hastaları Göksu’ya ‘emanet’

Kadıköy’deki Göztepe Şehir Hastanesi’nin talebiyle, AKP’li Tevfik Göksu’nun yönettiği Esenler Belediyesi’nin ruh sağlığı hastaları için etkinlikler düzenleyeceği ortaya çıktı. Göksu, Belediye Meclisi’nden yetki aldı.

İsmail ARI

Yerel seçim süreci hız kazanırken yine tartışma yaratacak bir karara imza atıldığı anlaşıldı. İstanbul Kadıköy’deki Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, 30 Kasım 2023 tarihinde Tevfik Göksu’nun yönettiği AKP’li Esenler Belediyesi’ne bir yazı gönderdi. Hastane Esenler Belediyesi’nden, “Ruh sağlığı servisindeki hastalar için, hastanenin bahçesinde etkinlikler düzenlenmesini” istedi. Yazıda, “Ruh sağlığı ve hastalıkları yataklı servisinin bahçesinin hastaların açık alanda vakit geçirebilme, sosyal, spor ve sanat etkinliklerine katılabilme, hareket kabiliyetlerinin ve işlevselliklerinin arttırılması için çeşitli faaliyetlerde bulunabilme ve böylelikle ruhsal tedavi süreçlerine iyileşmelerine katkı sunabilmek adına önemli boşluğu dolduracağı, yararlı sonuçlar ortaya çıkaracağı” belirtilerek Esenler Belediyesi tarafından etkinlikler düzenlenmesi talep edildi.

YETKİ ALDILAR

Esenler Belediye Meclisi’nin Ocak ayı oturumuna sunulan teklif ile hastane ile belediye arasında protokol imzalanabilmesi için yetki istendi. CHP’li meclis üyelerinin itirazına rağmen AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla Belediye Başkanı AKP’li Tevfik Göksu ile Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Karataş’a protokol yapma yetkisi verildi. Esenler Belediyesi’nin ruh sağlığı servisindeki hastalar için ne tür etkinlikler düzenleyeceği, Kadıköy’deki Göztepe Şehir Hastanesi yönetiminin neden Esenler Belediyesi’nden böyle bir talepte bulunduğu ise merak konusu. CHP’li Meclis Üyesi Nazife Özdemir ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Bu hastane Kadıköy ilçesi sınırları içinde. Ancak neden Esenler Belediyesi’nden böyle bir talepte bulunduklarını bilmiyoruz ve merak ediyoruz. ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi’nden böyle bir talepleri oldu mu?’ diye de sormak istiyorum” dedi.