Salgın ile ilgili gerekli önlemler alınmıyor

Covid-19 ve grip salgınındaki artış nedeniyle yoğun bakımların doluluk oranı yüzde 100’e yaklaştı. CHP’li Emir, “Salgınla mücadele yayılımı önlemekle mümkün” dedi.

Mustafa BİLDİRCİN

Covid-19 ve Influenza salgınlarında yaşanan artış, Türkiye’nin sağlık sistemini bir kez daha tartışmaya açtı. Yoğun bakımların doluluk oranının yüzde 100’e yaklaştığı öğrenilirken yaşanan sorunlar TBMM gündemine taşındı. CHP Milletvekili Dr. Murat Emir, Sağlık Bakanlığı’nın salgınla ilgili gerekli önlemleri almadığını savundu.

SAĞLIKLI TEDAVİ ALINAMIYOR

Emir, salgının artmasıyla birlikte muayene randevusu almakta zorlanan hastaların son çare olarak acil servislere başvurduğunu belirterek “Bu durum da acil servislerdeki yoğunluğu artırmaktadır” dedi. Salgının ağır seyrettiği 65 yaş üstü hastaların bir kısmının yoğun bakımda yatış gereksiniminin olduğunu vurgulayan Emir, şöyle devam etti: “Bu durum da yoğun bakımlardaki yatak kapasitesinin giderek dolması sonucunu getirmektedir. Özellikle son günlerde başta büyükşehirler olmak üzere birçok ilimizde, şehir hastaneleri ve devlet hastanelerinde yoğun bakımlarda yer bulunamadığı şikâyetleri de artmaktadır. Oysa yoğun bakımda hastanın iyi bir tedavi alabilmesi için yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 75’leri geçmemesi gerekmektedir. Bu durumda yoğun bakıma yatabilen hastalar sağlıklı bir tedavi alamamaktadır.”

Ülkede 100 bin kişi başına 40 civarında yoğun bakım yatağı düştüğünü belirten Emir, bu sayının Avrupa ülkeleri arasında en yüksek sayılardan bir olduğunu ancak salgın ile mücadeledeki eylemsizlik nedeniyle kapasitenin yetmediğini vurguladı. Bakanlığın, “Salgınla mücadelenin tedavi edilerek değil, yayılımını önleyerek yapılacağının idrakinde olmadığını” ifade eden Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şu soruları yöneltti: “Büyükşehirlerdeki şehir hastaneleri ile devlet hastanelerinde yoğun bakım doluluk oranları hangi seviyededir? Ülke genelinde son 15 gündür Covid-19 teşhisi konularak yoğun bakıma yatırılan hastaların sayısı kaçtır? Yoğun bakım yatışı verildiği halde yatak bulunamadığı için yoğun bakıma alınamayan hasta sayısı kaçtır?”