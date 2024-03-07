Esenler'de 2 kişinin silahla yaralandığı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Esenler'de, alacak verecek meselesinden çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 5 Mart'ta Havaalanı Mahallesi'nde meydana gelen silahlı yaralama olayına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, F.Ş. ile alacak verecek meselesi yüzünden kavga eden A.G'nin yanında bulunan silahını çıkardığı, F.Ş. ile arkadaşı G.E.S'nin bu sırada A.G'nin üzerine atladıkları belirlendi.

Arbede sırasında silahın ateş almasıyla A.G. ve F.Ş'nin vurularak yaralandığı belirlendi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından F.Ş. ile A.G. hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden silahı alarak kaçan G.E.S, Havaalanı Mahallesi Köyiçi Caddesi'nde yakalandı.

Hastaneden çıktıktan sonra gözaltına alınan F.Ş. ile G.E.S. emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden A.G'nin tedavisine devam edildiği bildirildi.

Olay anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.