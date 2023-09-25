Esenler'de bir iş merkezinde asansör düştü: 7 yaralı

Esenler’de bir iş merkezinde işçilerin eksi 2. kattan bindiği asansör, 2. kata geldiğinde zemine çakıldı. İlk belirlemelere göre, asansörün düşmesi sonucu 7 işçi yaralandı.

İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan iş merkezinde asansörün düşmesiyle 7 kişi yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Birlik Mahallesi 796 Sokak üzerindeki Akmercan İşmerkezi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, araç servis hizmeti verilen 6 katlı iş merkezinde işçiler, eksi 2. kattan asansöre bindi. Hareket eden asansör 2. kata geldiğinde henüz bilinmeyen bir nedenle hızla zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 işçi, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.