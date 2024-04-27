Esenler'de yol kenarında bir erkeğe ait cansız beden bulundu
İstanbul Esenler'de yol kenarında 40 yaşlarında bir erkeğe ait cansız beden bulundu.
Kaynak: AA
İstanbul Esenler'de yol kenarındaki ağaçlık alanda cansız beden bulundu.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Oruçreis Mahallesi Eski Edirne Asfaltı yanındaki ağaçlık alanda hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından 40 yaşlarındaki bir erkeğe ait olan cansız beden, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ekiplerin olaya ilişkin çalışması devam ediyor.