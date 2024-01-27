Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği'nden kadına şiddet raporu

Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği tarafından paylaşılan 2023 yılına ait Kadına Yönelik Şiddet Raporunda yoksullukla kadına yönelik şiddetin nasıl katmerlendiği ortaya kondu.

Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği tarafından paylaşılan 2023 yılına ait Kadına Yönelik Şiddet Raporunda yoksullukla kadına yönelik şiddetin nasıl katmerlendiği ortaya kondu. İstanbul Pendik’te bulunan Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği, hazırladıkları raporda 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 4 bin 760 kadın, 25 genç kız, 3 lise öğrencisi, 5 kız çocuğu, 5 erkek çocuğu olmak üzere toplam 4 bin 798 kişinin derneğe başvurduğu belirtildi.



OKUL MASRAFI BOL, ÇOCUKLAR AÇ



Raporda, derneğe yapılan başvurular, şiddet nedeniyle destek alma, iş arama, ekonomik destek ve yardım, bilgi alma gibi pek çok farklı nedenle yapıldığı ortaya kondu.

1150 çocuğun okul ihtiyaçlarının karşılanması için başvurular gerçekleşirken yine 3 bin 184 kadına da gıda ve kıyafet yardımı yapıldığı ifade edilen raporda, 10 kadının iş başvuru için yardım istediği ve 90 kadının hukuki yardım istediği, 10 kadının da ya kendisi ya da çocuğu için psikolojik danışmanlık desteği istediği, toplam 4 bin 334 kadının yardım talebiyle derneğe ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Yardım başvurularının en çok okulların açıldığı aylar eylül ve ekimde yoğunlaştığı bilgisi verilen rapora göre, yoksul ailelerde yaşayan çocuklarda yetersiz beslenmeden kaynaklı gelişim yetersizliği, sağlık sorunları ve okul terkleri daha çok görülüyor. Derneğe başvuran kadınların çoğu çocukların okula aç gittiğini söyleyerek beslenme desteği talebinde bulundu.

DEPREMZEDELERLE DAYANIŞMA

6 Şubat’ta Maraş’ta yaşanan ve 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından dernek aracılığıyla mahalleli kadınların deprem bölgesi ile dayanışma içerisine girdikleri belirtildi. Deprem sonrasında Pendik’e gelen 240 tane ailenin ihtiyaçları da oluşturulan dayanışmalar ile karşılandı.

FAİLLER EN TANIDIKLAR

Kadınların uğradığı şiddetin faillerinin çoğunun kadınların en yakınları, eşleri olduğu ortaya konan rapora göre, kadınlara şiddet uygulayan 279 erkekten 180’i eşi, 20’si babası, 10’u boşandığı erkek ve geriye kalan 69’u ise nişanlısı, sevgilisi, oğlu, eşinin veya kendisinin aile üyeleri.

Şiddet gören kadınların ise 195’i ev hanımı iken, 60’ı ücretli çalışan, 10’u işsiz, 60’ının istihdam durumu ise bilinmiyor. Şiddet gören 325 yetişkin kadının 190’ı evli, 12’si boşanmış, 123’ü bekar.