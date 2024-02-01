Esenyurt en yoksul ve en kalabalık ilçe

TÜİK verilerine göre, ülkenin nüfusu 85 milyonu geçti. Gerek mülteci yoğunluğu gerek yaşanan adli vakalar ile adı sık sık gündeme gelen İstanbul’un Esenyurt ilçesi 977 bin nüfus ile Türkiye’nin en kalabalık ilçesi oldu.

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkenin nüfusu 31 Aralık 2022 itibarıyla 85 milyon 279 bin 553 kişiye yükseldi. Verilere göre, son zamanlarda yaşanan adli olaylarla gündeme gelen İstanbul’un Esenyurt ilçesi tam 57 ili geride bırakarak Türkiye’nin en kalabalık ilçesi oldu. İlçenin aynı zamanda en yoksul ilçelerin başında gelmesi de dikkat çekti.

NÜFUS YARI YARIYA

Ülkede ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 599 bin 280 kişi arttı. Erkek nüfus 42 milyon 704 bin 112 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 575 bin 441 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1’ini erkekler, yüzde 49,9’unu ise kadınlar oluşturdu. TÜİK nüfus sayımı verilerine göre Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri de belli oldu.

57 İLDEN DAHA KALABALIK

Verilere göre, 81 ile bağlı 922 ilçe bulunurken, özellikle İstanbul’daki bir ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı. İstanbul’un Esenyurt ilçesi, 977 bin 489 nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık ilçesi olarak öne çıktı ve 57 ili nüfus bazında geride bıraktı. Ankara’nın Çankaya nüfusu 949 bin 265, Keçiören ilçesi ise 942 bin 884 kişiyle 3’üncü sırada yer alırken, 936 bin 351 kişiyle Antep’in Şahinbey ilçesi oldu. Bursa’nın Osmangazi ilçesi 884 bin 451, Antep’in Şehitkamil ilçesi 839 bin 553, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi 805 bin 930, Adana’nın Seyhan ilçesi 792 bin 536. İstanbul’un Bağcılar ilçesi 744 bin 351 kişiyle Türkiye’nin en kalabalık diğer ilçeleri olarak sıralandı.

NESİLLER BOYU YOKSUL İLÇE

TÜİK’in açıkladığı en kalabalık ilçeler aynı zamanda en yoksul olan ilçeler arasında da geliyor. Buralarda okullaşma oranları da daha düşük. En kalabalık ilçe olan Esenyurt’ta çocuk sayısının da yüksek olması dikkat çekiyor. Derin Yoksulluk Ağı’nın çalışmasına göre Esenyurt İstanbul’da nesiller boyu yoksulluğun en çok olduğu ilçelerden biri. İstanbul Planlama Ajansı’nın "İstanbul’un Çocukları" Raporuna göre, 4 milyondan fazla çocuğun olduğu İstanbul’da en fazla çocuk nüfusu da Esenyurt’ta yaşıyor. Esenyurt’u Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye izliyor. Yani en kalabalık ilçeler aynı zamanda çocukların da fazla olduğu ilçeler arasında geliyor. Bir sınıfta 50-60 öğrencinin olduğu belirtiliyor. Bu ilçelerde okula, sağlığa hayatın pek çok alanına ulaşmada sorunlar yaşanıyor.

∗∗∗

EN KALABALIK İLÇELERDEN BAZILARI

İstanbul Pendik nüfusu: 741 bin 895

Antep Şehitkamil nüfusu: 839 bin 553

Ankara Yenimahalle nüfusu: 704 bin 652

Konya Selçuklu nüfusu: 690 bin 667

Maraş Onikişubat nüfusu: 453 bin 730

Diyarbakır Kayapınar nüfusu: 419 bin 513

Diyarbakır Bağlar nüfusu: 406 bin 471

Adana Çukurova nüfusu: 389 bin 175

Mardin Kızıltepe nüfusu: 267 bin 151

Manisa Yunusemre nüfusu 266 bin 514

Maraş Dulkadiroğlu nüfusu: 226 bin 409

Balıkesir Karesi nüfusu: 187 bin 362

Balıkesir Edremit nüfusu: 167 bin 901

Şırnak Cizre nüfusu: 159 bin 754

Şırnak Silopi nüfusu: 144 bin 830

Maraş Elbistan nüfusu: 141 bin 307

Hakkari Yüksekova nüfusu: 117 bin 739