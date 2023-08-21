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Esenyurt'ta kültür merkezindeki yangın söndürüldü

Esenyurt Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Güncel
  • 21.08.2023 11:23
  • Giriş: 21.08.2023 11:23
  • Güncelleme: 21.08.2023 12:34
Kaynak: AA-İHA-DHA
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Esenyurt'ta kültür merkezindeki yangın söndürüldü
Fotoğraf: AA

Esenyurt'ta kültür merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Anka Kuşu Sokak'ta bulunan 4 katlı Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binanın dış cephesi ve çatısında başlayan yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada hasar oluştu.

Ekiplerin, soğutma çalışması devam ediyor.

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