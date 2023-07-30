Esenyurt'un yarattığı şok sürerken bireysel silahlanma yine can aldı

Esenyurt'taki cinayetin toplumda yarattığı infial sürerken Antalya'da bir kadın cinayeti yaşandı, bir diğer silahlı saldırı haberi ise Kars'tan geldi. Kars’ta taksiye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kars’ta taksiye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, Subatan Mahallesi’nde meydana geldi. İçerisinde 3 kardeşin bulunduğu taksiye kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Olayda araç içerisinde bulunan F.B., Ö.B. ve N.A.B. yaralandı.

Olayın ardından şüpheliler bölgeden kaçarken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, yaralanan 3 kardeş ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Ö.B. doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

MARDİN'DE POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI

Mardin'in Nusaybin ilçesinde aralarında husumet bulunan iki ailenin pompalı tüfekli kavgasında 7 kişi yaralandı.



Olay, saat 17:00 sıralarında Barış Park Meydanı'nda gerçekleşti. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışma satırlı, pompalı tüfekli kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tüfekten çıkan saçmaların yoldan geçenlere de isabet etmesiyle 2'si ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis sokakta güvenlik önlemi alırken, 112 Sağlık ekipleri yaralıları Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.