Antalya’da sokak ortasında kadın cinayeti

Antalya Kepez’de Batuhan Cambak adlı erkek, Merve Girişmek adlı kadını sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Batuhan Cambak daha sonra kendini yaraladı. Hastaneye kaldırılan fail erkek yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir erkek, genç kadını tabancayla öldürdü. Şahıs daha sonra aynı silahla kendisini yaraladı.

Batuhan Cambak (23), Göksu Mahallesi 6862 Sokak'ta tartıştığı Merve Girişmek'e (25) tabancayla ateş etti. Olay yerinden koşarak ayrılan Batuhan Cambak, yaklaşık 500 metre ileride aynı silahla kendini vurdu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Merve Girişmek'i Kepez Devlet Hastanesi'ne, Batuhan Cambak'ı ise yakındaki özel hastaneye götürdü. Genç kadın, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hastanede tedavisi süren şüpheli Batuhan Cambak adlı erkeğin yaşamını yitirdiği bildirildi.